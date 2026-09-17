EcoFlow präsentiert vom 16. bis 17. September 2026 auf der Solar & Storage Live Zurich (Stand E20) sein Heimenergie-Ökosystem. Im Zentrum steht die OCEAN-2-Serie, die nun auch mit einer 8-kWh-Batterie erhältlich ist und laut Unternehmensangaben generationenübergreifend mit PowerOcean und PowerOcean Plus kompatibel bleibt. Parallel baut EcoFlow seine Serviceinfrastruktur in der Schweiz aus. EcoFlow auf der Messe in ZürichIm Mittelpunkt steht das Zusammenspiel von Solarstromerzeugung, Energiespeicherung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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