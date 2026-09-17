Mit einer neuen Generation von KI-Hochleistungschips will Huawei den technologischen Abstand zum Marktführer Nvidia verringern. Auf der Messe "Huawei Connect" präsentiert der Konzern heute seine neuen KI-Chips "Ascend 960DT" und "Ascend 960PR", die 2027 auf den Markt kommen sollen. Alle zwölf Monate will der chinesische Konzern dann eine neue Chipgeneration auf den Markt bringen. Da die Huawei-Chips weniger Rechenpower haben als die von Nvidia, gleichen die Chinesen diesen Nachteil durch eine erhöhte Kommunikation der Prozessoren untereinander aus.
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
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