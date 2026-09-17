München (ots) -Europas bester Basketball startet in die Saison 2026/27 - und der runderneuerte FC Bayern will in der EuroLeague zurück in die Erfolgsspur! Diese Woche haben die Münchner ihr Jubiläum "80 Jahre FC Bayern Basketball" gefeiert. Ab nächster Woche gibt's auf der "Mission Playoffs" in der EuroLeague hoffentlich wieder mehr Grund zur Freude als in der enttäuschenden vergangenen Saison. Schweres Auftaktprogramm in der Fremde: Die kräftig umgekrempelte Mannschaft des neuen Bayern-Trainers und Hoffnungsträgers Anton Gavel trifft zum Auftakt am Donnerstag, 24. September, im bulgarischen Sofia auf den israelischen Spitzenklub Hapoel Tel Aviv - live ab 18.45 Uhr im Einzelspiel und ab 19.30 Uhr in der großen EuroLeague-Konferenz bei MagentaSport und MagentaTV. Am 2. Spieltag gastiert der FCB bei Fenerbahçe Istanbul, einem der Titelfavoriten - am Dienstag, 29. September, live ab 19.30 Uhr im Einzelspiel und in der Konferenz. Das erste Heimspiel im SAP Garden steht am Freitag, 2. Oktober, live ab 19.30 Uhr, gegen Partizan Belgrad auf dem Programm. Auch in der neuen EuroLeague-Spielzeit übertragen MagentaSport und MagentaTV wieder alle Partien der Regular Season und der Playoffs live und an ausgewählten Spieltagen in der große Konferenz.Bereits an diesem Wochenende feiert der neu geschaffene EuroLeague SuperCup seine Premiere in Abu Dhabi: Olympiakos Piräus als amtierender EuroLeague-Champion, Real Madrid als Finalist, Fenerbahçe Istanbul als EuroLeague-Sieger 2025 und Gastgeber Dubai Basketball spielen um den ersten Titel der neuen Saison - ebenfalls live bei MagentaSport und MagentaTV. In den Halbfinals am morgigen Freitag, 18. September, treffen Olympiakos und Fenerbahçe (live ab 15.45 Uhr) sowie Dubai und Real Madrid (live ab 18.45 Uhr) aufeinander. Am Samstag, 19. September, folgen das Spiel um Platz 3 (live ab 15.45 Uhr) und das Finale (live ab 18.45 Uhr).Auch den BKT EuroCup begleiten MagentaSport und MagentaTV wieder live - mit so vielen deutschen Klubs wie noch nie! Der EuroCup wird ab dieser Saison auf 32 Teams aufgestockt - Deutschland stellt mit dem letztjährigen Playoff-Teilnehmer Niners Chemnitz, Ratiopharm Ulm, EuroCup-Rückkehrer Skyliners Frankfurt und den Rostock Seawolves, die ihr Debüt in diesem Wettbewerb geben, erstmals vier Teams. Am 1. Spieltag treten am Dienstag, 29. September, Rostock bei Hapoel Jerusalem, Chemnitz bei Tofas Bursa (jeweils live ab 18.50 Uhr) und Frankfurt bei Reyer Venezia (20.20 Uhr) an. Ulm empfängt am Mittwoch, 30. September, Balkan Botevgrad (live ab 18.45 Uhr). MagentaSport zeigt in der Gruppenphase alle Spiele der deutschen Mannschaften und die Playoffs komplett live.EuroLeague: Runderneuerte Bayern wollen in Europas Basketball-Königsklasse wieder für Furore sorgenIn der mit Blick auf die zahlreichen Stars aus Europa und den USA wahrscheinlich besten EuroLeague der Geschichte hat sich der FC Bayern München die Rückkehr in die Playoffs zum Ziel gesetzt. Eine große Herausforderung für den neuen Headcoach Anton Gavel und sein Team um die Welt- und Europameister Andi Obst, Johannes Voigtmann und Johannes Thiemann (neu im Team) angeführten 7-maligen Deutschen Meister, das zudem u.a. mit den NBA-gestählten Toptransfers Duane Washington Jr. (zuletzt Partizan Belgrad) und MarJon Beauchamp verstärkt wurde.Thorsten Leibenath, Bayerns neuer Geschäftsführer Sport, hat die Marschrichtung für Europa im Interview bei MagentaSport vorgegeben: "Wir sind extrem ambitioniert in jedem Wettbewerb, in dem wir spielen. Da gehört die EuroLeague dazu. Wir treten nicht an, um schöne Spiele gegen Maccabi, Fenerbahce, Madrid zu sehen - sondern wir treten an, um zu gewinnen!"In der besten Basketball-Liga Europas warten in der Regular Season 38 Spieltage mit Hin- und Rückspiel gegen jeden der 19 Kontrahenten auf die Münchner. Die Hauptrunde umfasst 380 Spiele und endet am 16. April 2027. Der Weg in die K.-o.-Phase ist anspruchsvoll: Die ersten sechs Teams der Hauptrunde qualifizieren sich direkt für die Playoffs, die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 spielen in den Play-Ins um die letzten zwei Playoff-Tickets. Die Play-In-Spiele finden am 20. und 23. April statt. Die anschließenden Viertelfinalserien werden im Best-of-5-Modus ab 27. April ausgetragen. Das EuroLeague Final Four beginnt am 28. Mai mit den Halbfinals, das Endspiel steigt am 30. Mai 2027.Als Titelanwärter gehen der amtierende Champion Olympiakos, Panathinaikos Athen, Fenerbahçe Istanbul (EuroLeague-Gewinner 2025) und der neu formierte Rekordchampion und Vorjahresfinalist Real Madrid in die neue Spielzeit. Der Transfer-Sommer hat das Niveau nochmals angehoben, besonders die Topteams haben ihre Kader spektakulär verstärkt - mit noch mehr NBA-Starpower und europäischer Spitzenklasse: Zu den prominentesten Wechsel-Personalien zählen Jonas Valanciunas, der von den Denver Nuggets in seine litauische Heimat zu Zalgiris Kaunas zurückkehrt, Jean Montero (von Valencia zu Olympiakos), Guerschon Yabusele (neu bei Panathinaikos, vorher Chicago Bulls), Shane Larkin, der von Stadtrivale Efes Istanbul zu Fenerbahce gewechselt ist, sowie Mike James und Dario Saric, die bei Efes angeheuert haben.Fokus auf deutsche Nationalspieler in der EuroLeague: Neben der Welt- und Europameister-Fraktion des FC Bayern spielen in der neuen Saison weitere DBB-Stars bei anderen EuroLeague-Klubs: Maodo Lo geht weiter für Zalgiris Kaunas, Isaac Bonga, vergangene Saison noch bei Partizan unter Vertrag, nun für Panathinaikos Athen, David Krämer (vorher Real Madrid) für Roter Stern Belgrad und Daniel Theis (zuvor AS Monaco) für Maccabi Tel Aviv aufs europäische Parkett.BKT EuroCup im neuen Format: Erstmals greifen vier deutsche Teams anDer BKT EuroCup wächst in der Saison 2026/27 auf 32 Klubs. Die Regular Season wird in vier Gruppen mit jeweils acht Mannschaften gespielt - die besten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die Playoffs. Vom Achtelfinale bis zum Finale werden alle Serien im Best-of-3-Modus ausgetragen. Die Hauptrunde läuft bis 13. Januar 2027. Die Achtelfinals folgen ab 2. Februar, die Viertelfinals ab 9. März und die Halbfinals ab 31. März. Die Finalserie beginnt am 21. April, Spiel zwei ist für den 27. April und ein mögliches drittes Spiel für 30. April 2027 angesetzt.Den Sprung in die K.o.-Phase visieren auch die deutschen Vertreter Chemnitz, Ulm, Frankfurt und Rostock an - die Konkurrenz ist allerdings groß: Zum Kreis der Titelanwärter zählen u.a. Titelverteidiger Cosea JL Bourg-en-Bresse, Bahcesehir College Istanbul, Turk Telekom Ankara, Hapoel Jerusalem und La Laguna Teneriffa.BasketballDeutschland: Neue exklusive Doku-Reihe und Basketball-Podcast von MagentaSportDie neueexklusive Doku-Reihe Basketball Deutschland stellt ganzen Sport wie noch nie ins Rampenlicht: Seit dieser Saison führt das Format die Erzählung des Basketball-Aufschwungs in Deutschland weiter - von den Nationalmannschaften der Männer, dem amtierenden Welt- und Europameister, und der Frauen, die bei der Heim-WM in Berlin sensationell erstmals das Halbfinale erreichten, über 3x3 Basketball bis hin zum Nachwuchs- und Amateurbereich. Basketball Deutschland gibt es exklusiv nur bei MagentaSport und MagentaTV zu sehen.In BasketballDeutschland, der Basketball-Podcast von MagentaSport, liefern die Hosts Per Günther, Benni Zander und Basti Ulrich jede Woche mittwochs alles, was die Fans zur EuroLeague wissen müssen - und natürlich auch zur BBL, zu den deutschen Nationalmannschaften der Männer und Frauen und ein bisschen NBA und WNBA dürfen auch nicht fehlen. Kurz gesagt: alles Wichtige sowie jede Menge Unwichtiges und Humorvolles rund um den laut Eigenwerbung "einzig wahren Hallensport". Verfügbar u.a. über Podigee (abteilungbasketball.podigee.io), den MagentaSport YouTube-Kanal und Podcatcher wie Spotify oder Apple Podcasts.Basketball bei MagentaSport und MagentaTVEuropas bester Basketball mit allen Spielen der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup und die Basketball Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour live.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickEuroLeague SuperCupFreitag, 18.09.2026ab 15.45 Uhr: Olympiakos Piräus - Fenerbahce Istanbulab 18.45 Uhr: Dubai Basketball - Real MadridSamstag, 19.09.2026ab 15.45 Uhr: Spiel um Platz 3ab 18.45 Uhr: FinaleEuroLeague | 1. SpieltagDonnerstag, 24.09.2026ab 17.45 Uhr: Dubai Basketball - Real Madridab 18.45 Uhr: Hapoel Tel Aviv - FC Bayern Münchenab 19.30 Uhr: EuroLeague-Konferenzab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Zalgiris Kaunasab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - Paris Basketballab 20.15 Uhr: FC Barcelona - Anadolu Efes Istanbul, Baskonia Vitoria-Gasteiz - Olympiakos Piräusab 20.30 Uhr: ASVEL Villeurbanne - Maccabi Tel AvivFreitag, 25.09.2026ab 18.45 Uhr: Besiktas Istanbul - Valencia Basketab 19.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Virtus Bolognaab 20.30 Uhr: Partizan Belgrad - Olimpia MailandPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6354099