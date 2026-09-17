Die Deutsche Telekom lädt am 5. Oktober zu einem eigenen KI-Investorentag. Dort muss der Konzern zeigen, ob die milliardenschwere Partnerschaft mit Nvidia und die wachsenden Cloud-Aktivitäten tatsächlich einen neuen Ergebnistreiber schaffen können. Die Ausgangslage ist interessant: Bei einem Kurs von rund 28,84 € wird die Aktie mit einem moderaten KGV gehandelt, bietet 3,5% Dividendenrendite und besitzt laut Analystenkonsens deutliches Kurspotenzial. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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