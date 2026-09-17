Wiesbaden (ots) -- Schwarz Digits erweitert das Data- und AI-Ökosystem auf seiner souveränen Cloud-Plattform STACKIT gezielt um führende europäische und globale Technologiepartner.- Europäische Cloud-Allianz mit Celonis: Die KI-Plattform aus Deutschland läuft künftig als Single-Tenant-Lösung auf der Cloud-Infrastruktur von STACKIT.- Integration von Snowflake: Snowflakes AI Data Cloud wird stufenweise mit Verschlüsselung bei STACKIT integriert.Auf dem Cloud X Summit by STACKIT im RheinMain CongressCenter in Wiesbaden verkündet Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, die strategische Erweiterung des Partner-Ökosystems im Bereich Data & AI. Mit der Integration der führenden Daten- und KI-Spezialisten Celonis und Snowflake erweitert Schwarz Digits das Data- und AI-Ökosystem von STACKIT. Kunden werden dadurch die Wahlfreiheit und den Zugang zu führenden KI- und Daten-Plattformen europäischer und globaler Anbieter erhalten.Data- und AI-Ökosystem gibt Kunden WahlfreiheitDieser strategische Schritt markiert den Beginn einer übergeordneten Portfolio-Erweiterung, in der sukzessive weitere führende KI- und Daten-Partner in das STACKIT-Ökosystem eingebunden werden. Unternehmenskunden und Institutionen aus dem öffentlichen Sektor können maßgeschneiderte KI-Tools flexibel kombinieren und an ihre bestehenden Architekturen anbinden, ohne sich in die Abhängigkeit einzelner Anbieter zu begeben."Digitale Souveränität bedeutet für uns nicht technologische Abschottung. Wir beabsichtigen aus diesem Grund innovative und führende Schlüsseltechnologien auf einer souveränen Plattform bereitzustellen. Dadurch erhalten unsere Kunden die Freiheit und den Zugang zu innovativen und führenden europäischen und globalen Daten- und KI-Plattformen", erklärt Bernd Wagner, CSO von Schwarz Digits. "Die Kooperationen mit Celonis und Snowflake belegen eindrucksvoll, dass europäische digitale Souveränität und internationale Spitzentechnologie Hand in Hand gehen. Gemeinsam schaffen wir das Fundament für eine wettbewerbsfähige digitale Zukunft in Europa."Europäische Cloud-Allianz für KI-gestützte Prozessoptimierung mit CelonisDie Plattform von Celonis, ein auf Operational Intelligence spezialisiertes KI-Unternehmen, wird künftig direkt in einer exklusiven Cloud-Umgebung (Single-Tenant-Lösung) auf der Infrastruktur von STACKIT bereitgestellt. Mit der Plattform und dem Celonis Context Model schaffen Unternehmen und Organisationen die Grundlage für den erfolgreichen Einsatz von KI. Process Intelligence analysiert, optimiert und orchestriert hochkomplexe Prozesse in Echtzeit. Dies erfordert maximale Rechenleistung und niedrige Latenzen - Kriterien, die die STACKIT-Cloud in umfangreichen Testreihen nachweislich erfüllt hat.Die Bereitstellung erfolgt über drei verschiedene Vertriebsmodelle: Direkt über STACKIT, über Celonis sowie über gemeinsame Partner."Viele Unternehmen und Organisationen benötigen KI-Lösungen, die wirtschaftlichen Mehrwert liefern und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit geben, ihre digitale Souveränität zu wahren", sagte Florian Schewior, Geschäftsführer bei Celonis. "Das wird durch unser Celonis Context Model und die Kooperation gewährleistet. Schwarz Digits stellt eine souveräne und leistungsfähige Cloud-Infrastruktur bereit und Celonis die Plattform, mit der Unternehmen KI effektiv einsetzen können."Stufenweise Integration von Snowflake für starke DatenkontrolleAuf dem Cloud X Summit by STACKIT verkünden Schwarz Digits und Snowflake, das AI-Data-Cloud-Unternehmen, ihre Absicht, strategisch zusammenzuarbeiten. Die technische Integration der Plattform wird in aufeinander aufbauenden Stufen erfolgen: In der Anfangsphase werden die Kundendaten bei STACKIT im Open-Source-Format Apache Iceberg gespeichert, sodass die Daten auch dann zugänglich und einsatzfähig bleiben, wenn der primäre Technologieanbieter nicht verfügbar ist. Die Kundendaten werden durch die Integration in das STACKIT Key Management System (KMS) verschlüsselt, wodurch Kunden ihre Schlüssel direkt innerhalb der STACKIT-Infrastruktur verwalten können. Diese grundlegenden Schritte ebnen den Weg hin zur Datensouveränität.Eine höhere Stufe der Datensouveränität soll in späteren Ausbaustufen erreicht werden: Gemeinsam streben die beiden Unternehmen an, die AI Data Plattform von Snowflake nativ auf der STACKIT-Cloud auszuführen, sodass Datenhaltung und Verarbeitung auf europäischer Infrastruktur verbleiben."Die Zusammenarbeit mit Schwarz Digits markiert einen wichtigen Meilenstein für unsere Kunden in der DACH-Region und ganz Europa, die hohe Anforderungen an Compliance und Datenschutz haben", unterstreicht Jonah Rosenboom, Country Manager Deutschland von Snowflake. "Gemeinsam schaffen wir eine Brücke zwischen global etablierter Datenarchitektur und lokaler digitaler Souveränität. So helfen wir Unternehmen dabei, den vollen Wert ihrer Daten sicher zu erschließen."Weitere Informationen zur VeranstaltungAuf dem Cloud X Summit by STACKIT treffen sich rund 2.000 IT-Entscheidungsträger, Thought Leader und Cloud-Enthusiasten im RheinMain CongressCenter in Wiesbaden. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier (https://www.cloudxsummit.stackit.com/).Weitere InformationenMehr Informationen über unser bestehendes Data & AI-Portfolio finden Sie hier (https://stackit.com/de/loesungen/data-und-ai).Pressekontakt:Pressestelle Schwarz DigitsE-Mail: presse@digits.schwarzTel.:+49 7132 30-490490Original-Content von: Schwarz Digits, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176941/6354102