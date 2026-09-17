Eigentlich wollte er nur eine kurze Strecke mit dem autonomen Fahrzeug zurücklegen - daraus wurde eine Odyssee durch die halbe Stadt. Grund dafür sind zahlreiche Einschränkungen, mit denen Tesla zu kämpfen hat. In Sachen autonomes Fahren hinkt Tesla weiterhin dem Konkurrenten Waymo hinterher. Während dieser schon vollständig fahrerlose Fahrten auf der Autobahn durchführt, meiden Teslas Robotaxis diese schnell befahrenen Straßen noch immer. In Städten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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