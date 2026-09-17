Nomos hat eine Finanzierungsrunde mit einem Volumen von 20 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Diese sei von Index Ventures angeführt worden. Zudem haben sich Angel-Investoren wie Markus Villig von Bolt, Daniel Dines von UiPath und Tomas Okmanas von Nord Security beteiligen, wie das Berliner Start-up in seinem Blog schreibt. Nomos ist ein Full-Stack-Energieunternehmen, das aktuell als regulierter Stromversorger und Bilanzkreisverantwortlicher in Deutschland aktiv ist. Es soll allerdings zu einem KI-gesteuerten Energieversorger ausgebaut werden. Im Mittelpunkt stehe dabei die Software "Nomos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland