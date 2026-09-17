Intel (INTC): Formationsausbruch signalisiert Potenzial bis 140 USD!

Turnaround im Chart!

Rückblick

Getrieben von den Neuigkeiten zur Intel-Foundry-Strategie und Rekordinvestitionen kletterte die Aktie bis Ende Juni dynamisch auf ein Jahreshoch im Bereich von ca. 140 USD. Auf die steile Bewegung folgte eine scharfe Korrekturphase. Der Kurs konsolidierte in Wellen über 110 und 100 USD hinweg bis auf ein Verlaufstief bei rund 81 USD Ende Juli. Seit Ende August stabilisiert sich der Kurs und hat nun eine Wimpel-Formation ausgebildet.

Intel-Aktie: Chart vom 16.09.2026, Kürzel: INTC, Kurs: 103.65 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nach einer konsolidierenden Phase bildet der Kurs eine abwärts gerichtete Linie, die nun direkt nach oben angegriffen wird. Die gleitenden Durchschnitte EMA 20 und EMA 50 wurden zurückerobert. Das Pivot-Tief bei rund 95 USD markiert eine solide Unterstützung. Bei einem dynamischen Ausbruch über die Trendlinie ergibt sich rechnerisches Potenzial in Richtung des bisherigen Jahreshochs im Bereich von 140 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt der Kurs unter den EMA 20, wird das kurzfristige bullische Momentum komplett neutralisiert. Erster Zielbereich wäre das Verlaufstief aus dem August bei ca. 85 USD.

Meinung

Nachdem Intel in den letzten Jahren Marktanteile an Konkurrenten wie AMD und Nvidia verlor, greift die Umstrukturierung zum Auftragsfertiger (Intel Foundry Services). Zudem sorgt die steigende Nachfrage nach Server-CPUs für KI-Agenten ("Agentic AI") für Aufwind. Intel hat vor kurzem neues Kapital zur Finanzierung der milliardenschweren Chip-Fabriken aufgenommen. Das schwächt zwar kurzfristig durch leichte Verwässerung, stärkt jedoch die langfristige Bilanzen-Substanz erheblich.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 530.97 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 8.97 Mrd. USD

Meine Meinung zu Intel ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 17.09.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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