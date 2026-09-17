NEW YORK CITY, NY / ACCESS Newswire / 17. September 2026 / Die Freedom Holding Corp. (NASDAQ:FRHC) ist General Partner des Salesforce FIDE World Championship Match 2026, wie der Internationale Schachverband (FIDE) und Freedom heute bekannt gaben. General Partner ist die höchste Partnerschaftsstufe der Weltmeisterschaft.

Die Weltmeisterschaft findet vom 22. November bis zum 12. Dezember statt. Die Eröffnungsfeier erfolgt am 22. November im Palais des Nations in Genf. Weltmeister Gukesh Dommaraju aus Indien verteidigt seinen Titel gegen Javokhir Sindarov aus Usbekistan in 14 Partien im klassischen Schach. Beide Spieler werden zu Beginn der Weltmeisterschaft 20 Jahre alt sein. Damit ist es das Duell um den Weltmeistertitel mit den jüngsten Teilnehmern seit Beginn der Serie im Jahr 1886.

Freedom ist seit 2023 strategischer Partner der FIDE. Die Gruppe ist regelmäßiger Sponsor der FIDE World Rapid and Blitz Championships und war Titelsponsor der FIDE World Corporate Chess Championship 2024 in New York. Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung aus dem Jahr 2026 finanziert Freedom zudem FIDE-Turniere, Trainingszentren, Schulprogramme und Talentscouting auf allen Kontinenten. Mit der Weltmeisterschaft wird diese Partnerschaft nun auf das zentrale Ereignis des Schachs ausgeweitet.

Timur Turlov, Gründer und CEO der Freedom Holding Corp., ist zudem Präsident des kasachischen Schachverbands und Leiter der International School Chess Federation, dem Dachverband für Schach im Bildungswesen. Das Sponsoring der Weltmeisterschaft spiegelt wider, wie Freedom das Spiel versteht: als ein System, das über Jahre hinweg aufgebaut wird - vom Klassenzimmer bis zum Schachbrett bei der Weltmeisterschaft.

"Bei der Weltmeisterschaft entscheidet sich, wer die Nummer eins ist. Es gibt nichts Größeres im Schach", sagte Timur Turlov. "Freedom arbeitet seit drei Jahren mit FIDE zusammen, und dies ist der logische nächste Schritt - nicht nur ein Logo auf der Bühne. Schach und Finanzen sind dieselbe Disziplin: Man rechnet, man trifft Entscheidungen unter Unsicherheit, man lehnt den naheliegendsten Zug ab und man plant weit voraus. Mit diesem Weitblick investieren wir in Schach."

"Freedom engagiert sich seit Jahren intensiv für Schach, und zwar auf jeder Ebene des Spiels", sagte Viswanathan Anand, fünffacher Weltmeister und Interimspräsident der FIDE. "Dass sie hinter einer Weltmeisterschaft stehen, bei der zwei Zwanzigjährige gegeneinander antreten, passt gut. Dieses Unternehmen versteht, dass Schach ein langfristiges Spiel ist - und diese Weltmeisterschaft steht für die Zukunft des Schachs."

Über Freedom Holding Corp.

Die Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) ist ein in den USA notierter, diversifizierter Finanz- und Technologiekonzern mit Hauptsitz in Kasachstan, der in mehr als zwanzig Ländern Dienstleistungen in den Bereichen Brokerage, Bankwesen, Versicherungen, Telekommunikation und Lifestyle anbietet. Als strategischer Partner von FIDE seit 2023 betrachtet Freedom das Schachspiel als eine kulturelle und pädagogische Investition mit langfristiger Perspektive.

Über FIDE

Der Internationale Schachverband (FIDE), gegründet 1924 und mit Sitz in der Schweiz, ist der Dachverband des Weltschachs und Organisator des Weltmeisterschaftszyklus.

Kontaktdaten:

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Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit

prglobal@ffin.kz

+77013641454

QUELLE: Freedom Holding Corp.

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