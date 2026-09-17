Am Freitag kommende Woche wird in Brandenburg ein großes Hybridkraftwerk eröffnet. Auf einer Fläche von rund 54 Hektar südlich von Löwenberg ist eine Photovoltaik-Anlage mit insgesamt 69 Megawatt Leistung installiert worden. Ergänzt wird diese durch einen Batteriespeicher mit 76,5 Megawattstunden Kapazität, wie der Betreiber Solarpark Löwenberger Land Betriebs GmbH & Co. KG am Donnerstag mitteilte. Rund vier Jahre an Projektentwicklung, Genehmigung, Planung, Finanzierung und Bau sind dem Regelbetrieb des Hybridkraftwerks vorausgegangen. Die technische Freigabe zur Einspeisung erfolgte dabei bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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