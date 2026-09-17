New York - Die New Yorker Börsen haben sich am Donnerstag freundlich präsentiert. Als Kurstreiber nach dem mässigen Vortag erwies sich die anhaltende Talfahrt der zuvor stark gestiegenen Ölpreise. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der nach der gestrigen US-Zinserhöhung noch deutlich verloren hatte, erholte sich im frühen Handel um 0,53 Prozent auf 51.733 Punkte. Für den zur Wochenmitte ebenfalls schwächelnden, marktbreiten S&P 500 ging es um 0,94 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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