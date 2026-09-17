ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 17. September 2026 / OMP, ein führender Anbieter von Supply-Chain-Planungslösungen, lädt die Teilnehmer des Gartner Supply Chain Planning Summit 2026 in London zu seiner gemeinsamen Session mit dem multinationalen Unternehmen Bayer ein. Vertreter des Geschäftsbereichs Pharma und der globalen IT-Abteilung werden zeigen, was nötig war, um die globale Planung auf schnellere und qualitativ hochwertigere Entscheidungen auszurichten, wie Unison Planning dies in großem Maßstab unterstützt und welche Rolle KI dabei spielt.

Neuaufbau der Planung im Maßstab von Bayer

Bayer betrachtete die Umstellung auf Unison Planning als mehr als nur einen Systemwechsel und gestaltete Prozesse, Stammdaten und Arbeitsweisen im gesamten globalen Netzwerk aus Produktionsstandorten und Tochtergesellschaften neu.

Während ihrer Session im Rahmen des Gartner Summit werden Mirja Meyer, Principal Product Manager und Program Lead IT bei Bayer, sowie Karsten Hahm, Program Lead OMP Implementation bei Bayer Pharmaceuticals, folgende Themen behandeln:

Was die Einführung tatsächlich mit sich brachte

Was sich hinsichtlich Entscheidungsgeschwindigkeit und -qualität geändert hat

Welche Rolle KI in der weiteren Roadmap spielt

Melden Sie sich für die Session an

Warum Führungskräfte aus dem Planungsbereich teilnehmen sollten

KI-gestützte Planung steht überall auf der Agenda. Die Session von Bayer befasst sich mit dem Aspekt, der meist unerwähnt bleibt: welche Voraussetzungen eine Planungsorganisation schaffen muss, damit sich eine KI-Implementierung in einer realen Supply Chain bewährt.

Lernen Sie OMP kennen und entdecken Sie, was es bedeutet, Entscheidungen in der Geschwindigkeit des Wandels zu treffen

Während des gesamten Gartner Supply Chain Planning Summit (5.-6. Oktober, London) ist OMP am Stand 203 vertreten und demonstriert, wie Unison Planning und UnisonIQ Unternehmen dabei unterstützen, sich in Richtung einer permanenten Supply-Chain-Orchestrierung zu entwickeln. Erfahren Sie, wie integrierte Planung, unterstützt durch die neuesten KI-Entwicklungen, schnellere Szenariobewertungen, eine bessere Zusammenarbeit und messbare Geschäftsergebnisse fördert.

Besuchen Sie OMP auf der Gartner-Veranstaltung, um Bayers Transformationsprozess aus erster Hand kennenzulernen und einen klareren Weg zu schnellen und fundierten Entscheidungen in der Supply Chain zu finden.

Die Session im Überblick

Titel: Einblicke in die Neugestaltung der globalen Planung und die KI-Roadmap bei Bayer - Schnellere Entscheidungen in großem Maßstab

Referenten: https://pr.report/qen3, Principal Product Manager, Program Lead IT, Bayer https://pr.report/qen4, Program Lead OMP Implementation, Bayer Pharmaceuticals

Wann: Dienstag, 6. Oktober, 11:15 - 11:45 Uhr GMT+1 / 12:15 - 12:45 Uhr MESZ

Ort: InterContinental London - The O2, London, Vereinigtes Königreich

Um zu erfahren, wo Sie OMP als Nächstes treffen können, besuchen Sie unseren Veranstaltungskalender.

Über OMP

OMP unterstützt Unternehmen, die vor komplexen Planungsherausforderungen stehen, dabei, sich auszuzeichnen, zu wachsen und erfolgreich zu sein, indem es die beste digitalisierte Supply-Chain-Planungslösung auf dem Markt anbietet. Hunderte von Kunden aus einer Vielzahl von Branchen - darunter Konsumgüter, Life Sciences, Chemie, Metalle, Papier, Verpackungen, Kunststoffe, Reifen und Bauprodukte - profitieren vom Einsatz der einzigartigen Unison Planning-Lösung von OMP.

Anfragen zu Lösungen und Produkten

https://pr.report/qen6

+32 3 650 22 11

Medienanfragen

Kira Perdue (Carabiner)

QUELLE: OMP

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