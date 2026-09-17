Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA52637P1062 Leocor Mining Inc. 17.09.2026 CA52637P2XXX Leocor Mining Inc. 18.09.2026 Tausch 10:1
CA7270533085 Planet Ventures Inc. 17.09.2026 CA7270534XXX Planet Ventures Inc. 18.09.2026 Tausch 5:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA52637P1062 Leocor Mining Inc. 17.09.2026 CA52637P2XXX Leocor Mining Inc. 18.09.2026 Tausch 10:1
CA7270533085 Planet Ventures Inc. 17.09.2026 CA7270534XXX Planet Ventures Inc. 18.09.2026 Tausch 5:1
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