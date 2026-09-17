Das Schlimmste konnte bei der Netflix-Aktie zunächst abgewendet werden. In meiner Analyse vom 20. Juli hatte ich unterhalb der damaligen Unterstützung um 68,95 US$ vor einer weiteren Abwärtswelle von rund -20% gewarnt. Stattdessen gelang ein kräftiger Konter bis an 83,15 US$. Genau dort kamen die Bullen allerdings nicht weiter und mit aktuell rund 75,96 US$ gerät die Erholung erneut ins Stocken. Der Wochenchart zeigt damit: Noch ist nichts verloren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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