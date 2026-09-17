JPMorgan bleibt bei Apple optimistisch. Die US-Großbank lässt ihre Einstufung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 340 US$ unverändert, und die Begründung ist eigentlich bestechend einfach: Wer auf ein neues iPhone wartet, wartet heute länger als noch vor einem Jahr. Lieferzeiten als Nachfragesignal Analyst Samik Chatterjee hat am 17.09.2026 aktuelle Lieferzeitdaten ausgewertet und daraus eine klare Schlussfolgerung gezogen. Die Vorlaufzeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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