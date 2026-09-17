Sie flog unter dem Radar, bis Amazon um die Ecke kam und durch einen Deal ein saftiges Kursplus von +35% bescherte. Es geht um den Stromzulieferer Generac, der Notstromlösungen bereitstellt, falls mal der Strom im Haushalt oder auch im Rechenzentrum ausfällt. Doch so verlockend der Amazon-Big-Deal auch klingt: Ist die Aktie nach diesem gewaltigen Kurssprung noch ein Kauf oder droht Anlegern nach der ersten Euphorie eine kalte Dusche? Die Zukunftspläne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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