VANCOUVER, BC, 17. September 2026 / IRW-Press / Banyan Gold Corp. (das "Unternehmen" oder "Banyan") (TSX-V: BYN) (OTCQB: BYAGF) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold-corp/ - freut sich, neue Ergebnisse aus den westlichen Teilen der Lagerstätte "Powerline" ("Powerline") im Rahmen des AurMac-Projekts ("AurMac") im Yukon, Kanada, bekannt zu geben. Die Bohrung AX-26-892B durchteufte 1,05 g/t Gold ("Au") auf 52,8 Metern ("m") und die Bohrung AX-26-891 durchteufte 149,14 g/t Au auf 0,4 m innerhalb eines breiteren Abschnitts mit 0,56 g/t Au auf 169,2 m. Die Ergebnisse belegen das Potenzial für eine Verbesserung des Gehalts und der Kontinuität in bekannten mineralisierten Bereichen an den Rändern der oberflächennahen hochgradigen Kerngebiete von Powerline. Die Bohrungen sind Teil des laufenden Bohrprogramms 2026 von Banyan, das sich auf die Umwandlung der Ressource, die Erweiterung und die Abgrenzung hochgradiger mineralisierter Bereiche innerhalb und angrenzend an die aktuelle Mineralressource konzentriert.
Highlights aus Powerline:
AX-26-873 - 1,18 g/t Au auf 8,3 m, innerhalb von 0,51 g/t Au auf 50,5 m
AX-26-876 - 1,15 g/t Au auf 13,9 m innerhalb von 0,44 g/t Au auf 51,5 m, einschließlich 16,5 g/t Au auf 0,3 m
AX-26-878 - 1,37 g/t Au auf 11,8 m, einschließlich hochgradiger Abschnitte mit 7,37 g/t Au auf 0,5 m und 9,78 g/t Au auf 1,0 m
AX-26-891 - 149,14 g/t Au auf 0,4 m und 0,63 g/t Au auf 19,9 m, alles innerhalb von 0,56 g/t Au auf 169,2 m
Zum Vergleich: Der Durchschnittswert von 0,56 g/t Au über 169,2 m in Bohrloch AX-26-891 wird maßgeblich durch das Intervall mit 149,14 g/t Au über 0,4 m beeinflusst. Ohne Berücksichtigung dieses Abschnitts ergibt sich für die verbleibenden 168,8 m ein Durchschnittswert von ca. 0,21 g/t Au, wobei die untere mineralisierte Zone 0,63 g/t Au auf 19,9 m aufweist. Im gesamten Abschnitt sind dichte Vorkommen von Quarzadern in Dehnungszonen vorhanden.
AX-26-892B - 1,05 g/t Au auf 52,8 m, innerhalb von 0,87 g/t Au auf 69,7 m
AX-26-895 - 1,01 g/t Au auf 17,2 m innerhalb von 0,73 g/t Au auf 26,6 m; umfasst hochgradige Abschnitte mit 6,72 g/t Au auf 0,6 m und 10,30 g/t Au auf 0,5 m
"Diese Ergebnisse belegen das Potenzial, den Gehalt, die Ausdehnung und die Kontinuität der mineralisierten Zonen entlang der derzeitigen Ränder der oberflächennahen hochgradigen Bohrkerne von Powerline zu verbessern", erklärte Tara Christie, President und CEO. "Die Bohrung AX-26-892B lieferte 1,05 g/t Au auf 52,8 m, während AX-26-891 mehrere hochgradige Abschnitte durchteufte, darunter 149,14 g/t Au auf 0,4 m. Zusammengenommen untermauern die Ergebnisse unsere Strategie, die darauf abzielt, Gebiete zu erschließen, die das Gehaltsprofil und die Zuverlässigkeit der AurMac-Ressource verbessern könnten. Unsere Bohrungen im Jahr 2026 und die für 2027 geplanten Bohrungen werden weiterhin die Ausdehnung und das Expansionspotenzial der hochgradigen Zonen untersuchen."
Abbildung 1: Lageplan von AurMac, Yukon, Kanada. Die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher sind blau hervorgehoben. Ausstehende Ergebnisse sind grün dargestellt. Zuvor veröffentlichte Bohrungen aus dem Jahr 2026 sind orange und alle anderen Diamantbohrungen schwarz dargestellt. Die gemeldeten Bohrlöcher erweitern die hochgradigen Mineralisierungsdomänen entlang der Ränder der oberflächennahen hochgradigen Kerne von Powerline. Detaillierte Bohrlochkarten und Schnitte sind unten für Powerline South (Abbildung 2), Powerline Southwest (Abbildung 3) und Powerline West (Abbildung 4) enthalten.
Abbildung 2: Lageplan von Powerline South. Querschnitte sind durch blaue Linien gekennzeichnet.
Abbildung 3: Lageplan von Powerline Southwest. Querschnitte sind durch blaue Linien gekennzeichnet.
Abbildung 4: Lageplan von "Powerline West". Querschnitte sind durch blaue Linien gekennzeichnet.
Abbildung 5: Querschnitt 466750mE durch "Powerline South" bei AurMac. Die mineralisierten Bereiche sind auf das lithologische Modell überlagert. Die Mineralisierung bleibt in der Tiefe in Abwärtsrichtung offen, wobei der hochgradige Abschnitt in AX-26-891 (Abbildung 5) das Potenzial für eine Ausdehnung der mineralisierten Bereiche und eine Aufwertung der Bereiche an den Rändern der hochgradigen Bohrkerne unterstreicht. Das MRE-Blockmodell wird durch mineralisierte und lithologische Zonen begrenzt. Die Mineralressourcenblöcke haben eine Größe von 10 m × 10 m × 5 m. Nur Blöcke oberhalb des Cutoff-Wertes von 0,30 g/t Au und innerhalb der konzeptionellen Grubenhülle von 3.500 US-Dollar/Unze Au werden in die MRE einbezogen.
Abbildung 6: Querschnitt 466100mE durch "Powerline West" bei AurMac. Die mineralisierten Bereiche sind dem lithologischen Modell überlagert. Die Mineralisierung bleibt in der Tiefe in Abwärtsrichtung offen und unterstreicht das Potenzial, die mineralisierten Bereiche zu erweitern und Bereiche an den Rändern hochgradiger Kerne aufzuwerten. Das MRE-Blockmodell wird durch mineralisierte und lithologische Bereiche begrenzt. Die Mineralressourcenblöcke sind 10 m x 10 m x 5 m groß. Nur Blöcke oberhalb des Cutoff-Wertes von 0,30 g/t Au und innerhalb der konzeptionellen Tagebaugrenze von 3.500 US-Dollar/Unze Au sind in der MRE enthalten.
Abbildung 7: Querschnitt 466250mE durch "Powerline Southwest" bei AurMac. Die mineralisierten Bereiche sind auf das lithologische Modell überlagert. Die Mineralisierung bleibt in der Tiefe in Abwärtsrichtung offen, was das Potenzial für eine Erweiterung der mineralisierten Bereiche und eine Aufwertung der Bereiche an den Rändern hochgradiger Kerne unterstreicht. Das MRE-Blockmodell wird durch mineralisierte und lithologische Bereiche begrenzt. Die Blöcke der Mineralressource sind 10 m x 10 m x 5 m groß. Nur Blöcke oberhalb des Cutoff-Wertes von 0,30 g/t Au und innerhalb der konzeptionellen Tagebaugrenze von 3.500 US-Dollar/Unze Au sind in der MRE enthalten.
Abbildung 8: Querschnitt 467000mE durch "Powerline South" bei AurMac. Die mineralisierten Bereiche sind auf das lithologische Modell überlagert. Die Mineralisierung ist in der Tiefe in Abwärtsrichtung weiterhin offen, was das Potenzial für eine Erweiterung der mineralisierten Bereiche und eine Aufwertung der Bereiche an den Rändern hochgradiger Kerne innerhalb von "Powerline" unterstreicht. Das MRE-Blockmodell wird durch mineralisierte und lithologische Bereiche begrenzt. Die Mineralressourcenblöcke sind 10 m x 10 m x 5 m groß. Nur Blöcke oberhalb des Cutoff-Wertes von 0,30 g/t Au und innerhalb der konzeptionellen Tagebaugrenze von 3.500 US-Dollar/Unze Au werden in die MRE einbezogen.
Die lithologischen Zonen bei Powerline werden von metasedimentären Gesteinen unterschiedlicher Zusammensetzung dominiert, typischerweise Glimmer-Chlorit-Schiefer mit unterschiedlichem Kalkgehalt. Die in diesem Abschnitt dargestellten Domänen sind: CLSR_4 und 5 - Chlorit-Serizit-Schiefer; CSCH_1 und 3 - kalkhaltiger Schiefer; und sch_2 - heterogener Schiefer. Veränderte Wirtsgesteine mit intensiver Silizifizierung und Meta-Greenstones sind bevorzugte Wirtsgesteine für extensionsbedingte Quarzadern (Abbildungen 9 und 11).
Abbildung 9: Mineralisierte, durch Dehnung entstandene Quarzadern in metasedimentären Gesteinen im Gebiet "Powerline South", aufgenommen aus dem Diamantbohrloch AX-26-891. Das große Goldkorn in 71,95 m Tiefe steht im Zusammenhang mit einem Bonanza-Gehalt von 149,14 g/t Au auf 0,4 m aus einer extensiven Quarzader mit Arsenopyrit und Sulfosalzen, innerhalb eines breiteren Abschnitts mit 0,56 g/t Au auf 169,2 m. Im gesamten Abschnitt von 71,8 bis 241,0 m ist eine hohe Dichte an extensiven Quarzadern (> 3 Adern/m) mit Bismut-Sulfosalzen, Arsenopyrit und Pyrit vorhanden. Mehrere weitere Vorkommen von sichtbarem Gold wurden in den Tiefen 134,4 m, 150,6 m, 162,2 m und 238,0 m beobachtet (Abbildung 10), die alle mit einzelnen Untersuchungsergebnissen von >5,0 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 0,3 bis 0,5 m in Verbindung stehen.
Abbildung 10: Sichtbare Goldvorkommen in extensiven Quarzadern bei Powerline: Oben links: Goldkorn, das mit Arsenopyrit und Sphalerit verwachsen ist - AX-26-891 bei 134,4 m. Oben rechts: Goldkorn, das mit nadelförmigen Wismut-Sulfosalzen verwachsen ist - AX-26-891 bei 150,6 m. Unten links: Goldkorn mit räumlich assoziierten Arsenopyrit-Aggregaten - AX-26-891 bei 162,2 m. Unten rechts: Sichtbares Goldkorn, das mit Arsenopyrit-Aggregaten verwachsen ist und diesen assoziiert ist - AX-26-891 bei 238,1 m.
Abbildung 11: Mineralisierte, durch Dehnung entstandene Quarzadern in metasedimentären Gesteinen in Powerline South aus dem Diamantbohrloch AX-26-892B. Im gesamten Abschnitt von 87,6 bis 140,4 m ist eine hohe Dichte an großen, durch Dehnung entstandenen Quarzadern (> 3 Adern/m) mit Bismutsulfosalzen, Arsenopyrit und Pyrit vorhanden, wobei mehrfach sichtbares Gold auftritt (Abbildung 12).
Abbildung 12: Sichtbare Goldvorkommen in extensiven Quarzadern aus dem Gebiet "Powerline": Oben links: Goldkörner, die mit Bismutsulfosalzen verwachsen sind - AX-26-873 bei 53,5 m. Oben rechts: Goldkörner, die mit nadelförmigem Arsenopyrit und Bismutsulfosalz-Massen verwachsen sind - AX-26-873 bei 138,4 m. Unten links: Goldkorn in einer extensiven Quarzader mit räumlich assoziiertem Arsenopyrit - AX-26-892B bei 88,4 m. Unten rechts: Sichtbares Goldkorn, das mit einem Arsenopyritkorn verwachsen ist und diesem assoziiert ist - AX-26-892B bei 101,8 m.
Tabelle1: Abschnitte aus "Powerline"
BOHRLOCHNUMMER
Tiefe ab
Tiefe bis
Au-Abschnitt (m)
Au-Gehalt (g/t)
AX-26-870
86,3
87,4
1,1
1,70
und
119,0
124,9
5,9
1,34
einschließlich
119,0
120,2
1,2
1,01
und einschließlich
121,9
123,4
1,5
3,41
und
140,8
156,3
15,5
0,41
einschließlich
150,7
152,0
1,3
3,03
und
176,6
191,2
14,6
0,31
einschließlich
189,9
190,3
0,4
6,98
und
230,2
252,8
22,6
0,35
einschließlich
230,2
231,4
1,2
4,26
AX-26-872
78,0
109,2
31,2
0,42
einschließlich
78,0
93,0
15,0
0,74
einschließlich
78,0
78,3
0,3
14,04
und einschließlich
84,6
85,3
0,7
4,00
und
132,7
135,6
2,9
1,44
einschließlich
132,7
133,3
0,6
6,17
und
149,2
179,0
29,8
0,41
einschließlich
149,2
159,1
9,9
0,74
einschließlich
158,6
159,1
0,5
9,26
und einschließlich
174,1
175,3
1,2
2,49
AX-26-873
49,6
53,8
4,2
0,50
und
128,4
178,9
50,5
0,51
einschließlich
137,7
138,6
0,9
8,82
und einschließlich
151,4
152,4
1,0
3,78
und einschließlich
169,2
177,5
8,3
1,18
und
197,4
269,4
72,0
0,31
einschließlich
197,4
198,8
1,4
2,25
und einschließlich
239,4
244,5
5,1
1,03
und einschließlich
268,2
269,4
1,2
1,05
AX-26-876
129,4
179,1
49,7
0,55
einschließlich
133,1
137,5
4,4
1,12
und einschließlich
150,7
153,5
2,8
1,51
und einschließlich
167,1
168,5
1,4
1,21
und einschließlich
177,8
178,2
0,4
2,46
und
205,3
223,3
18,0
0,38
und
262,0
313,5
51,5
0,44
einschließlich
262,0
263,0
1,0
1,15
und einschließlich
297,0
310,9
13,9
1,15
einschließlich
297,0
298,5
1,5
3,72
und einschließlich
310,6
310,9
0,3
16,50
und
393,7
447,8
54,1
0,41
einschließlich
410,8
421,7
10,9
0,50
und einschließlich
433,2
433,7
0,5
1,10
und einschließlich
445,8
447,8
2,0
1,36
AX-26-878
104,4
110,3
5,9
0,63
einschließlich
104,4
105,4
1,0
1.16
und einschließlich
109,1
110,3
1,2
1,37
und
126,4
163,1
36,7
0,30
einschließlich
139,5
141,0
1,5
3,69
und
189,0
236,7
47,7
0,24
einschließlich
226,8
227,9
1,1
1,33
und einschließlich
235,6
236,7
1,1
2,04
und
252,4
264,2
11,8
1,37
einschließlich
255,2
255,7
0,5
7,37
und einschließlich
263,2
264,2
1,0
9,78
und
281,1
283,9
2,8
2,52
und
332,4
333,6
1,2
2,68
AX-26-887
31,3
146,5
115,2
0,41
einschließlich
31,3
31,9
0,6
1,12
und einschließlich
47,3
48,2
0,9
4,82
und einschließlich
63,0
113,5
50,5
0,58
einschließlich
64,9
65,4
0,5
14,24
und einschließlich
82,6
83,1
0,5
7,57
und einschließlich
86,8
87,2
0,4
3,09
und einschließlich
137,8
139,2
1,4
3,32
und einschließlich
145,9
146,5
0,6
1,32
und
170,9
172,4
1,5
1,23
und
190,0
201,3
11,3
0,68
einschließlich
194,0
194,6
0,6
7,01
und
221,0
237,1
|
16,1
0,14
einschließlich
236,8
237,1
0,3
1,71
AX-26-891
71,8
241,0
169,2
0,56
einschließlich
71,8
72,2
0,4
149,14
und einschließlich
88,0
89,5
1,5
1,77
und einschließlich
112,1
171,5
59,4
0,42
einschließlich
150,6
170,5
19,9
0,63
einschließlich
119,7
120,1
0,4
1,32
und einschließlich
134,4
134,8
0,4
6,49
und einschließlich
150,6
151,1
0,5
6,57
und einschließlich
162,2
162,5
0,3
7,72
und
207,2
212,0
4,8
0,45
einschließlich
211,6
212,0
0,4
3,02
und
230,3
238,4
8,1
0,57
einschließlich
238,0
238,4
0,4
9,81
AX-26-892B
70,7
140,4
69,7
0,87
einschließlich
72,6
74,0
1,4
1,25
und einschließlich
87,6
140,4
52,8
1,05
einschließlich
88,4
88,7
0,3
15,19
und einschließlich
101,5
105,0
3,5
2,75
und einschließlich
117,3
121,2
3,9
2,82
und einschließlich
139,2
140,4
1,2
4,50
und
165,1
189,7
24,6
0,49
einschließlich
165,1
169,2
4,1
0,99
und einschließlich
188,5
189,7
1,2
3,52
und
239,7
240,8
1,1
1,30
und
258,9
275,4
16,5
0,33
einschließlich
274,4
275,4
1,0
1,06
AX-26-894
71,2
72,1
0,9
2,95
und
95,4
162,0
66,6
0,29
einschließlich
108,3
142,4
34,1
0,42
einschließlich
116,5
116,8
0,3
7,13
und einschließlich
160,7
161,0
0,3
2,09
und
234,2
235,7
1,5
2,66
AX-26-895
39,3
56,2
16,9
0,14
und
121,0
147,6
26,6
0,73
einschließlich
121,0
138,2
17,2
1,01
einschließlich
121,0
121,6
0,6
6,72
und einschließlich
137,7
138,2
0,5
10,30
und
173,6
175,8
2,2
0,65
Hinweis: Die berechneten tatsächlichen Mächtigkeiten sind ungefähre Werte und variieren je nach Bohrloch; siehe Tabelle 2
Tabelle2: Bohrkragen für Diamantbohrlöcher in dieser Veröffentlichung
Bohrloch-ID
Ostkoordinate (m)
Nordkoordinate (m)
Höhe (m)
Länge (m)
Azimut
Neigung
Berechnete Breite (in Prozent)
AX-26-870
466250
7.082.865
739
280,4
360
-56
90
AX-26-872
466048
7083155
721
249,9
0
-62
95
AX-26-873
466249
7082764
739
280,4
0
-60
95
AX-26-876
466506
7082502
762
493,8
349
-52
90
AX-26-878
466352
7082766
754
355,1
0
-59
95
AX-26-887
467091
7082769
787
310,9
290
-60
95
AX-26-891
466751
7082557
781
286,5
359
-60
95
AX-26-892B
466990
7082707
785
306,3
14
-49
90
AX-26-894
466157
7083158
727
270,7
0
-61
95
AX-26-895
466851
7082557
787
274,3
360
-61
95
Analysemethode und Maßnahmen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle
Die hier beschriebenen Arbeiten wurden unter Anwendung branchenüblicher Verfahren und eines Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms ("QA/QC") durchgeführt, das die Einbringung von zertifizierten Referenzmaterialien, Feldduplikaten und Grobproben in den Probenstrom sowie die Beauftragung zertifizierter unabhängiger Analyselabore für alle Untersuchungen umfasste.
Alle Analysen wurden von zertifizierten, unabhängigen Laboren durchgeführt. Die qualifizierten Personen haben die verfügbaren QA/QC-Daten geprüft und keine wesentlichen Probleme festgestellt.
Standards, Kernduplikate und Grobproben machten etwa 10 % der im Rahmen des Bohrprogramms 2026 eingereichten Proben aus. Die Ergebnisse wurden überwacht, sobald die Analysedaten vorlagen, und lagen innerhalb der für das Programm festgelegten Genauigkeits- und Präzisionsgrenzwerte.
Mitarbeiter von Banyan protokollierten und fotografierten systematisch alle Diamantbohrkerne. Kerne mit HTW- und NTW-Durchmesser wurden in den Kernverarbeitungsanlagen von Banyan geteilt. Eine Hälfte wurde in die Kernkiste zurückgelegt, die andere wurde in einem Polybeutel mit einem Teil eines dreiteiligen Probenetiketts versiegelt. Mitarbeiter von Banyan oder ein eigens dafür beauftragter Kurier lieferten die Proben an das Aufbereitungslabor von Bureau Veritas ("BV") in Whitehorse oder an die Geochemical Mining Division von AGAT Laboratories in Calgary ("AGAT") aus. Die von BV aufbereiteten Proben wurden an dessen Analyselabor in Vancouver, British Columbia, versandt. Die AGAT-Proben wurden in Calgary, Alberta, oder Thunder Bay, Ontario, aufbereitet, pulverisiert und analysiert.
BV analysierte die Proben mittels Vier-Säuren-Aufschluss und entweder mit seinem MA-200-ICP-ES-45-Element-Paket oder dem MA-250-ICP-ES/MS-59-Element-Paket, zusammen mit einem FA-450-50-g-Feuerprobeverfahren mit AAS-Abschluss für Gold. Proben mit einem Gehalt von mehr als 10 g/t Au wurden mittels FA-550-Feuerprobeverfahren mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Hochgradige Proben, die nachweislich sichtbares Gold enthielten, wurden zusätzlich mittels des FS-652-Feuergutverfahrens mit Metallsieb analysiert. Silberwerte über den Grenzwerten wurden je nach Anwendbarkeit mit MA-370, FA-550 oder FA-501 analysiert. Bureau Veritas ist gemäß ISO/IEC 17025:2017 unter der SCC-Aktennummer 15895 akkreditiert.
AGAT analysierte die Proben mittels Vier-Säuren-Aufschluss und seines 201-071 ICP-OES/ICP-MS-Pakets für 48 Elemente sowie mittels des 201-551 50-g-Feuerprobenverfahrens mit AAS-Abschluss für Gold. Proben mit Werten von mehr als 10 g/t Au wurden mittels des 202-551 Feuerprobenverfahrens mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Hochgradige Proben, die nachweislich sichtbares Gold enthielten, wurden zusätzlich mittels des Metall-Sieb-Feuerguts 202-131 analysiert. Proben mit Werten von mehr als 100 g/t Ag wurden unter Verwendung des Verfahrens 201-470 analysiert. AGAT ist gemäß ISO/IEC 17025:2017 unter den SCC-Aktennummern 151266 und 151083 akkreditiert.
Qualifizierte Personen
Duncan Mackay, M.Sc., P.Geo., ist eine "qualifizierte Person" im Sinne der Vorschrift "National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects" ("NI 43-101") und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung hinsichtlich aller Angaben mit Ausnahme der MRE geprüft und genehmigt.Herr Mackay ist Vice President Exploration bei Banyan und hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten Daten, einschließlich der den Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, verifiziert.
Gewährung von Incentive-Aktienoptionen
Das Unternehmen hat mit Wirkung zum heutigen Tag (dem "Gewährungsdatum") 970.000 Incentive-Aktienoptionen (die "Optionen") an bestimmte Mitarbeiter und Berater des Unternehmens gemäß dem von den Aktionären des Unternehmens am 20. Oktober 2025 genehmigten Incentive-Plan des Unternehmens (der "Plan") gewährt.
Die Optionen sind über einen Zeitraum von fünf Jahren zu einem Ausübungspreis von 1,90 Dollar pro Stammaktie des Unternehmens ausübbar und werden in drei gleichen Tranchen über einen Zeitraum von 18 Monaten unverfallbar.
Bevorstehende Veranstaltungen
- GCFF-Konferenz, Vancouver, 19. September 2026
- Precious Metals Summit, Beaver Creek, 22. bis 25. September 2026
- Unternehmenspräsentation: 23. September um 13:30 Uhr MDT
- Denver Gold Forum, Colorado Springs, 27.-30. September 2026
- The MoneyShow, Orlando, 5. bis 7. Oktober 2026
Über Banyan
Das wichtigste Projekt von Banyan, das AurMac-Projekt, befindet sich im traditionellen Gebiet der First Nation of Na-Cho Nyäk Dun im kanadischen Yukon-Territorium. Das AurMac-Projekt umfasst zwei Hauptlagerstätten, die Lagerstätten "Airstrip" und "Powerline". Die Mineralisierung weist die Merkmale eines reduzierten, intrusionsbezogenen Goldsystems auf und kommt in goldhaltigen, quer verlaufenden, schichtartigen Quarzadern sowie in einer Ersatzmineralisierung in Skarn-Horizonten vor. Die aktuelle Mineralressourcenschätzung ("MRE") für das AurMac-Projekt hat das Datum des 15. Mai 2026 und umfasst eine angezeigte Mineralressource von 3,639 Millionen Unzen Gold ("Au") (167,3 Mio. Tonnen mit 0,68 g/t) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 4,985 Mio. Unzen Au (267,2 Mio. Tonnen mit 0,58 g/t) (siehe MRE-Tabelle 3 unten; gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden). Das 303 Quadratkilometer ("km²") große AurMac-Projekt liegt 40 Kilometer von Mayo (Yukon) entfernt. Das AurMac-Projekt wird von der Hauptverkehrsstraße des Yukon durchquert und verfügt über eine 69-kV-Dreiphasen-Stromleitung, ein bestehendes Umspannwerk sowie Mobilfunkabdeckung.
MRE-Tabelle 3: Durch Tagebaugruben begrenzte angezeigte und abgeleitete Mineralressourcen - AurMac-Projekt
Cutoff-Gehalt
Tonnen
Goldgehalt
Enthaltenes Gold
(Au g/t)
(Mio. Tonnen)
(g/t)
(M Unzen)
Angezeigte MRE
Airstrip
0,30
37,7
0,69
0,840
Stromleitung
0,30
129,5
0,67
2,799
Gesamt
0,30
167,3
0,68
3,639
Abgeleiteter MRE
Airstrip
0,30
15,1
0,84
0,405
Stromleitung
0,30
252,1
0,57
4,580
Gesamt
0,30
267,2
0,58
4,985
Anmerkungen zur MRE-Tabelle:
- Das Datum des Inkrafttretens der MRE ist der 15. Mai 2026; der technische Bericht kann auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden.
- Die Mineralressourcenschätzung wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Geschäftsführer von Ginto Consulting Inc., erstellt, der eine unabhängige qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101 ist.
- Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umweltfaktoren, Genehmigungsverfahren, rechtliche Aspekte, Eigentumsverhältnisse, steuerliche Belange, gesellschaftspolitische Faktoren, Vermarktungsaspekte, Veränderungen auf den globalen Goldmärkten oder andere relevante Faktoren wesentlich beeinflusst werden.
- Bei der Klassifizierung der Mineralressourcen wurden die CIM-Definitionsstandards von 2014 befolgt. Die Menge und der Gehalt der in dieser Schätzung ausgewiesenen abgeleiteten Mineralressourcen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden bisher keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese abgeleiteten Mineralressourcen als angezeigte Mineralressource zu definieren. Es ist vernünftigerweise zu erwarten, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte.
- Die Mineralressourcen werden für alle Lagerstätten bei einem Cutoff-Gehalt von 0,30 g/t Gold unter Verwendung eines Wechselkurses von 0,73 US$/CAN$ ausgewiesen und sind auf eine Tagebaugrenze beschränkt, die mit dem Lerchs-Grossman-Algorithmus optimiert wurde, um die Mineralressourcen mit den folgenden geschätzten Parametern einzugrenzen: Goldpreis von 3.500 US$/Unze, Abbaukosten von 2,75 US$/t, 11,50 US$/t Aufbereitungskosten, 2,00 US$/t G+A, 90 % Goldausbeute und 45° Abbauneigung.
- Die Tonnenangaben wurden auf die nächsten hunderttausend und die Unzen auf die nächsten tausend gerundet. Etwaige Abweichungen bei den Summen sind auf Rundungseffekte zurückzuführen.
Neben dem AurMac-Projekt hält das Unternehmen das Hyland-Goldprojekt, das sich 70 km nordöstlich von Watson Lake (Yukon) am südöstlichen Ende des Tintina-Goldgürtels (das "Hyland-Projekt") im traditionellen Territorium der Kaska-Nationen befindet, in unmittelbarer Nähe zur Liard First Nation und zum Daylu Dena Council. Das Hyland-Projekt stellt eine in Sedimenten gelagerte, strukturell kontrollierte, intrusionsbezogene Goldlagerstätte dar, die sich innerhalb eines großen Landpakets (über 125 km²) befindet und über ein Netz bestehender Schotterstraßen erreichbar ist. Die MRE des Hyland-Projekts umfasst eine angezeigte Mineralressource von 337 Tausend ("K") Unzen ("oz") Gold ("Au") und 2,63 Millionen ("M") oz Silber ("Ag") (11,3 Mio. Tonnen mit 0,93 g/t Au und 7,27 g/t Ag) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 118 Koz Au und 0,86 Moz Ag (3,9 Mio. Tonnen mit 0,95 g/t Au und 6,94 g/t Ag) (gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden), gültig ab dem 1. September 2025 und mit einem am 27. Oktober 2025 auf SEDAR+ eingereichten technischen Bericht.
Banyan hält außerdem das Nitra-Gold-Projekt und das Seattle-Goodman-Creek-Projekt, bei denen es sich um Grassroots-Explorationsprojekte im Bergbaugebiet Mayo handelt, das an das AurMac-Gold-Projekt angrenzt. Diese Liegenschaften liegen im nördlichen Teil des Selwyn-Beckens und ruhen auf metaklastischen Gesteinen der spätproterozoischen Yusezyu-Formation der Hyland-Gruppe, ähnlich den Lithologien, in denen Teile des AurMac-Projekts vorkommen. Entlang der Liegenschaften treten Intrusionen der Tombstone-Plutonit-Suite aus der mittleren Kreidezeit auf, darunter die Morrison-Creek- und Minto-Creek-Stöcke. Die Liegenschaften befinden sich zu 100 % im Besitz von Banyan und erstrecken sich über eine Fläche von mehr als 530 km². Die Liegenschaften sind über den Silver Trail Highway, die South McQuesten Road und ein Netz weiterer kleinerer Straßen, die die Liegenschaften durchziehen, auf dem Landweg erreichbar.
Banyan wird an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "BYN" gehandelt und ist am OTCQB Venture Market unter dem Symbol "BYAGF" notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.banyangold.com oder wenden Sie sich an das Unternehmen.
IM NAMEN DER BANYAN GOLD CORPORATION
(unterzeichnet) "Tara Christie"
Tara Christie
Präsidentin und CEO
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Tara Christie • 778 928 0556 • tchristie@banyangold.com
Jasmine Sangria • 604 312 5610 • jsangria@banyangold.com
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) noch der OTCQB Venture Market übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.
Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.
ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten darstellen und auf den aktuellen internen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen des Unternehmens beruhen. Solche Informationen lassen sich im Allgemeinen an der Verwendung zukunftsgerichteter Formulierungen wie "könnte", "wird", "erwarten", "schätzen", "voraussehen", "beabsichtigen", "glauben", "potenziell" und "fortsetzen" oder deren Verneinungen bzw. ähnlichen Varianten erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem das Potenzial für eine Erweiterung der Ressourcen und höhere Gehalte sowie die Mineralausbeute und die erwarteten Abbaukosten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehören Unsicherheiten hinsichtlich der Ressourcenschätzungen, der Kontinuität und des Ausmaßes der Mineralisierung, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen bei der Erlangung oder das Ausbleiben erforderlicher behördlicher, umweltrechtlicher oder sonstiger Projektgenehmigungen, politische Risiken, Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten künftig benötigter Finanzierungen, Veränderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Wechselkursschwankungen, Schwankungen der Rohstoffpreise sowie sonstige Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind, erhöhte Risiken, die mit der Geschäftstätigkeit in jeglicher Rechtsordnung einhergehen, und jene Risiken, die in den von Banyan bei SEDAR+ eingereichten öffentlichen Dokumenten dargelegt sind. Obwohl Banyan der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben, und es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass solche Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Banyan lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85898
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85898&tr=1
Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
NEWSLETTER REGISTRIERUNG:
http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA06683K1066
Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.
Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.