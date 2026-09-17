VANCOUVER, BC, 17. September 2026 / IRW-Press / Banyan Gold Corp. (das "Unternehmen" oder "Banyan") (TSX-V: BYN) (OTCQB: BYAGF) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold-corp/ - freut sich, neue Ergebnisse aus den westlichen Teilen der Lagerstätte "Powerline" ("Powerline") im Rahmen des AurMac-Projekts ("AurMac") im Yukon, Kanada, bekannt zu geben. Die Bohrung AX-26-892B durchteufte 1,05 g/t Gold ("Au") auf 52,8 Metern ("m") und die Bohrung AX-26-891 durchteufte 149,14 g/t Au auf 0,4 m innerhalb eines breiteren Abschnitts mit 0,56 g/t Au auf 169,2 m. Die Ergebnisse belegen das Potenzial für eine Verbesserung des Gehalts und der Kontinuität in bekannten mineralisierten Bereichen an den Rändern der oberflächennahen hochgradigen Kerngebiete von Powerline. Die Bohrungen sind Teil des laufenden Bohrprogramms 2026 von Banyan, das sich auf die Umwandlung der Ressource, die Erweiterung und die Abgrenzung hochgradiger mineralisierter Bereiche innerhalb und angrenzend an die aktuelle Mineralressource konzentriert.

Highlights aus Powerline:

AX-26-873 - 1,18 g/t Au auf 8,3 m, innerhalb von 0,51 g/t Au auf 50,5 m

AX-26-876 - 1,15 g/t Au auf 13,9 m innerhalb von 0,44 g/t Au auf 51,5 m, einschließlich 16,5 g/t Au auf 0,3 m

AX-26-878 - 1,37 g/t Au auf 11,8 m, einschließlich hochgradiger Abschnitte mit 7,37 g/t Au auf 0,5 m und 9,78 g/t Au auf 1,0 m

AX-26-891 - 149,14 g/t Au auf 0,4 m und 0,63 g/t Au auf 19,9 m, alles innerhalb von 0,56 g/t Au auf 169,2 m

Zum Vergleich: Der Durchschnittswert von 0,56 g/t Au über 169,2 m in Bohrloch AX-26-891 wird maßgeblich durch das Intervall mit 149,14 g/t Au über 0,4 m beeinflusst. Ohne Berücksichtigung dieses Abschnitts ergibt sich für die verbleibenden 168,8 m ein Durchschnittswert von ca. 0,21 g/t Au, wobei die untere mineralisierte Zone 0,63 g/t Au auf 19,9 m aufweist. Im gesamten Abschnitt sind dichte Vorkommen von Quarzadern in Dehnungszonen vorhanden.

AX-26-892B - 1,05 g/t Au auf 52,8 m, innerhalb von 0,87 g/t Au auf 69,7 m

AX-26-895 - 1,01 g/t Au auf 17,2 m innerhalb von 0,73 g/t Au auf 26,6 m; umfasst hochgradige Abschnitte mit 6,72 g/t Au auf 0,6 m und 10,30 g/t Au auf 0,5 m

"Diese Ergebnisse belegen das Potenzial, den Gehalt, die Ausdehnung und die Kontinuität der mineralisierten Zonen entlang der derzeitigen Ränder der oberflächennahen hochgradigen Bohrkerne von Powerline zu verbessern", erklärte Tara Christie, President und CEO. "Die Bohrung AX-26-892B lieferte 1,05 g/t Au auf 52,8 m, während AX-26-891 mehrere hochgradige Abschnitte durchteufte, darunter 149,14 g/t Au auf 0,4 m. Zusammengenommen untermauern die Ergebnisse unsere Strategie, die darauf abzielt, Gebiete zu erschließen, die das Gehaltsprofil und die Zuverlässigkeit der AurMac-Ressource verbessern könnten. Unsere Bohrungen im Jahr 2026 und die für 2027 geplanten Bohrungen werden weiterhin die Ausdehnung und das Expansionspotenzial der hochgradigen Zonen untersuchen."

Abbildung 1: Lageplan von AurMac, Yukon, Kanada. Die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher sind blau hervorgehoben. Ausstehende Ergebnisse sind grün dargestellt. Zuvor veröffentlichte Bohrungen aus dem Jahr 2026 sind orange und alle anderen Diamantbohrungen schwarz dargestellt. Die gemeldeten Bohrlöcher erweitern die hochgradigen Mineralisierungsdomänen entlang der Ränder der oberflächennahen hochgradigen Kerne von Powerline. Detaillierte Bohrlochkarten und Schnitte sind unten für Powerline South (Abbildung 2), Powerline Southwest (Abbildung 3) und Powerline West (Abbildung 4) enthalten.

Abbildung 2: Lageplan von Powerline South. Querschnitte sind durch blaue Linien gekennzeichnet.

Abbildung 3: Lageplan von Powerline Southwest. Querschnitte sind durch blaue Linien gekennzeichnet.

Abbildung 4: Lageplan von "Powerline West". Querschnitte sind durch blaue Linien gekennzeichnet.

Abbildung 5: Querschnitt 466750mE durch "Powerline South" bei AurMac. Die mineralisierten Bereiche sind auf das lithologische Modell überlagert. Die Mineralisierung bleibt in der Tiefe in Abwärtsrichtung offen, wobei der hochgradige Abschnitt in AX-26-891 (Abbildung 5) das Potenzial für eine Ausdehnung der mineralisierten Bereiche und eine Aufwertung der Bereiche an den Rändern der hochgradigen Bohrkerne unterstreicht. Das MRE-Blockmodell wird durch mineralisierte und lithologische Zonen begrenzt. Die Mineralressourcenblöcke haben eine Größe von 10 m × 10 m × 5 m. Nur Blöcke oberhalb des Cutoff-Wertes von 0,30 g/t Au und innerhalb der konzeptionellen Grubenhülle von 3.500 US-Dollar/Unze Au werden in die MRE einbezogen.

Abbildung 6: Querschnitt 466100mE durch "Powerline West" bei AurMac. Die mineralisierten Bereiche sind dem lithologischen Modell überlagert. Die Mineralisierung bleibt in der Tiefe in Abwärtsrichtung offen und unterstreicht das Potenzial, die mineralisierten Bereiche zu erweitern und Bereiche an den Rändern hochgradiger Kerne aufzuwerten. Das MRE-Blockmodell wird durch mineralisierte und lithologische Bereiche begrenzt. Die Mineralressourcenblöcke sind 10 m x 10 m x 5 m groß. Nur Blöcke oberhalb des Cutoff-Wertes von 0,30 g/t Au und innerhalb der konzeptionellen Tagebaugrenze von 3.500 US-Dollar/Unze Au sind in der MRE enthalten.

Abbildung 7: Querschnitt 466250mE durch "Powerline Southwest" bei AurMac. Die mineralisierten Bereiche sind auf das lithologische Modell überlagert. Die Mineralisierung bleibt in der Tiefe in Abwärtsrichtung offen, was das Potenzial für eine Erweiterung der mineralisierten Bereiche und eine Aufwertung der Bereiche an den Rändern hochgradiger Kerne unterstreicht. Das MRE-Blockmodell wird durch mineralisierte und lithologische Bereiche begrenzt. Die Blöcke der Mineralressource sind 10 m x 10 m x 5 m groß. Nur Blöcke oberhalb des Cutoff-Wertes von 0,30 g/t Au und innerhalb der konzeptionellen Tagebaugrenze von 3.500 US-Dollar/Unze Au sind in der MRE enthalten.

Abbildung 8: Querschnitt 467000mE durch "Powerline South" bei AurMac. Die mineralisierten Bereiche sind auf das lithologische Modell überlagert. Die Mineralisierung ist in der Tiefe in Abwärtsrichtung weiterhin offen, was das Potenzial für eine Erweiterung der mineralisierten Bereiche und eine Aufwertung der Bereiche an den Rändern hochgradiger Kerne innerhalb von "Powerline" unterstreicht. Das MRE-Blockmodell wird durch mineralisierte und lithologische Bereiche begrenzt. Die Mineralressourcenblöcke sind 10 m x 10 m x 5 m groß. Nur Blöcke oberhalb des Cutoff-Wertes von 0,30 g/t Au und innerhalb der konzeptionellen Tagebaugrenze von 3.500 US-Dollar/Unze Au werden in die MRE einbezogen.

Die lithologischen Zonen bei Powerline werden von metasedimentären Gesteinen unterschiedlicher Zusammensetzung dominiert, typischerweise Glimmer-Chlorit-Schiefer mit unterschiedlichem Kalkgehalt. Die in diesem Abschnitt dargestellten Domänen sind: CLSR_4 und 5 - Chlorit-Serizit-Schiefer; CSCH_1 und 3 - kalkhaltiger Schiefer; und sch_2 - heterogener Schiefer. Veränderte Wirtsgesteine mit intensiver Silizifizierung und Meta-Greenstones sind bevorzugte Wirtsgesteine für extensionsbedingte Quarzadern (Abbildungen 9 und 11).

Abbildung 9: Mineralisierte, durch Dehnung entstandene Quarzadern in metasedimentären Gesteinen im Gebiet "Powerline South", aufgenommen aus dem Diamantbohrloch AX-26-891. Das große Goldkorn in 71,95 m Tiefe steht im Zusammenhang mit einem Bonanza-Gehalt von 149,14 g/t Au auf 0,4 m aus einer extensiven Quarzader mit Arsenopyrit und Sulfosalzen, innerhalb eines breiteren Abschnitts mit 0,56 g/t Au auf 169,2 m. Im gesamten Abschnitt von 71,8 bis 241,0 m ist eine hohe Dichte an extensiven Quarzadern (> 3 Adern/m) mit Bismut-Sulfosalzen, Arsenopyrit und Pyrit vorhanden. Mehrere weitere Vorkommen von sichtbarem Gold wurden in den Tiefen 134,4 m, 150,6 m, 162,2 m und 238,0 m beobachtet (Abbildung 10), die alle mit einzelnen Untersuchungsergebnissen von >5,0 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 0,3 bis 0,5 m in Verbindung stehen.

Abbildung 10: Sichtbare Goldvorkommen in extensiven Quarzadern bei Powerline: Oben links: Goldkorn, das mit Arsenopyrit und Sphalerit verwachsen ist - AX-26-891 bei 134,4 m. Oben rechts: Goldkorn, das mit nadelförmigen Wismut-Sulfosalzen verwachsen ist - AX-26-891 bei 150,6 m. Unten links: Goldkorn mit räumlich assoziierten Arsenopyrit-Aggregaten - AX-26-891 bei 162,2 m. Unten rechts: Sichtbares Goldkorn, das mit Arsenopyrit-Aggregaten verwachsen ist und diesen assoziiert ist - AX-26-891 bei 238,1 m.

Abbildung 11: Mineralisierte, durch Dehnung entstandene Quarzadern in metasedimentären Gesteinen in Powerline South aus dem Diamantbohrloch AX-26-892B. Im gesamten Abschnitt von 87,6 bis 140,4 m ist eine hohe Dichte an großen, durch Dehnung entstandenen Quarzadern (> 3 Adern/m) mit Bismutsulfosalzen, Arsenopyrit und Pyrit vorhanden, wobei mehrfach sichtbares Gold auftritt (Abbildung 12).

Abbildung 12: Sichtbare Goldvorkommen in extensiven Quarzadern aus dem Gebiet "Powerline": Oben links: Goldkörner, die mit Bismutsulfosalzen verwachsen sind - AX-26-873 bei 53,5 m. Oben rechts: Goldkörner, die mit nadelförmigem Arsenopyrit und Bismutsulfosalz-Massen verwachsen sind - AX-26-873 bei 138,4 m. Unten links: Goldkorn in einer extensiven Quarzader mit räumlich assoziiertem Arsenopyrit - AX-26-892B bei 88,4 m. Unten rechts: Sichtbares Goldkorn, das mit einem Arsenopyritkorn verwachsen ist und diesem assoziiert ist - AX-26-892B bei 101,8 m.

Tabelle1: Abschnitte aus "Powerline"

BOHRLOCHNUMMER Tiefe ab Tiefe bis Au-Abschnitt (m) Au-Gehalt (g/t) AX-26-870 86,3 87,4 1,1 1,70 und 119,0 124,9 5,9 1,34 einschließlich 119,0 120,2 1,2 1,01 und einschließlich 121,9 123,4 1,5 3,41 und 140,8 156,3 15,5 0,41 einschließlich 150,7 152,0 1,3 3,03 und 176,6 191,2 14,6 0,31 einschließlich 189,9 190,3 0,4 6,98 und 230,2 252,8 22,6 0,35 einschließlich 230,2 231,4 1,2 4,26 AX-26-872 78,0 109,2 31,2 0,42 einschließlich 78,0 93,0 15,0 0,74 einschließlich 78,0 78,3 0,3 14,04 und einschließlich 84,6 85,3 0,7 4,00 und 132,7 135,6 2,9 1,44 einschließlich 132,7 133,3 0,6 6,17 und 149,2 179,0 29,8 0,41 einschließlich 149,2 159,1 9,9 0,74 einschließlich 158,6 159,1 0,5 9,26 und einschließlich 174,1 175,3 1,2 2,49 AX-26-873 49,6 53,8 4,2 0,50 und 128,4 178,9 50,5 0,51 einschließlich 137,7 138,6 0,9 8,82 und einschließlich 151,4 152,4 1,0 3,78 und einschließlich 169,2 177,5 8,3 1,18 und 197,4 269,4 72,0 0,31 einschließlich 197,4 198,8 1,4 2,25 und einschließlich 239,4 244,5 5,1 1,03 und einschließlich 268,2 269,4 1,2 1,05 AX-26-876 129,4 179,1 49,7 0,55 einschließlich 133,1 137,5 4,4 1,12 und einschließlich 150,7 153,5 2,8 1,51 und einschließlich 167,1 168,5 1,4 1,21 und einschließlich 177,8 178,2 0,4 2,46 und 205,3 223,3 18,0 0,38 und 262,0 313,5 51,5 0,44 einschließlich 262,0 263,0 1,0 1,15 und einschließlich 297,0 310,9 13,9 1,15 einschließlich 297,0 298,5 1,5 3,72 und einschließlich 310,6 310,9 0,3 16,50 und 393,7 447,8 54,1 0,41 einschließlich 410,8 421,7 10,9 0,50 und einschließlich 433,2 433,7 0,5 1,10 und einschließlich 445,8 447,8 2,0 1,36 AX-26-878 104,4 110,3 5,9 0,63 einschließlich 104,4 105,4 1,0 1.16 und einschließlich 109,1 110,3 1,2 1,37 und 126,4 163,1 36,7 0,30 einschließlich 139,5 141,0 1,5 3,69 und 189,0 236,7 47,7 0,24 einschließlich 226,8 227,9 1,1 1,33 und einschließlich 235,6 236,7 1,1 2,04 und 252,4 264,2 11,8 1,37 einschließlich 255,2 255,7 0,5 7,37 und einschließlich 263,2 264,2 1,0 9,78 und 281,1 283,9 2,8 2,52 und 332,4 333,6 1,2 2,68 AX-26-887 31,3 146,5 115,2 0,41 einschließlich 31,3 31,9 0,6 1,12 und einschließlich 47,3 48,2 0,9 4,82 und einschließlich 63,0 113,5 50,5 0,58 einschließlich 64,9 65,4 0,5 14,24 und einschließlich 82,6 83,1 0,5 7,57 und einschließlich 86,8 87,2 0,4 3,09 und einschließlich 137,8 139,2 1,4 3,32 und einschließlich 145,9 146,5 0,6 1,32 und 170,9 172,4 1,5 1,23 und 190,0 201,3 11,3 0,68 einschließlich 194,0 194,6 0,6 7,01 und 221,0 237,1 16,1 0,14 einschließlich 236,8 237,1 0,3 1,71 AX-26-891 71,8 241,0 169,2 0,56 einschließlich 71,8 72,2 0,4 149,14 und einschließlich 88,0 89,5 1,5 1,77 und einschließlich 112,1 171,5 59,4 0,42 einschließlich 150,6 170,5 19,9 0,63 einschließlich 119,7 120,1 0,4 1,32 und einschließlich 134,4 134,8 0,4 6,49 und einschließlich 150,6 151,1 0,5 6,57 und einschließlich 162,2 162,5 0,3 7,72 und 207,2 212,0 4,8 0,45 einschließlich 211,6 212,0 0,4 3,02 und 230,3 238,4 8,1 0,57 einschließlich 238,0 238,4 0,4 9,81 AX-26-892B 70,7 140,4 69,7 0,87 einschließlich 72,6 74,0 1,4 1,25 und einschließlich 87,6 140,4 52,8 1,05 einschließlich 88,4 88,7 0,3 15,19 und einschließlich 101,5 105,0 3,5 2,75 und einschließlich 117,3 121,2 3,9 2,82 und einschließlich 139,2 140,4 1,2 4,50 und 165,1 189,7 24,6 0,49 einschließlich 165,1 169,2 4,1 0,99 und einschließlich 188,5 189,7 1,2 3,52 und 239,7 240,8 1,1 1,30 und 258,9 275,4 16,5 0,33 einschließlich 274,4 275,4 1,0 1,06 AX-26-894 71,2 72,1 0,9 2,95 und 95,4 162,0 66,6 0,29 einschließlich 108,3 142,4 34,1 0,42 einschließlich 116,5 116,8 0,3 7,13 und einschließlich 160,7 161,0 0,3 2,09 und 234,2 235,7 1,5 2,66 AX-26-895 39,3 56,2 16,9 0,14 und 121,0 147,6 26,6 0,73 einschließlich 121,0 138,2 17,2 1,01 einschließlich 121,0 121,6 0,6 6,72 und einschließlich 137,7 138,2 0,5 10,30 und 173,6 175,8 2,2 0,65

Hinweis: Die berechneten tatsächlichen Mächtigkeiten sind ungefähre Werte und variieren je nach Bohrloch; siehe Tabelle 2

Tabelle2: Bohrkragen für Diamantbohrlöcher in dieser Veröffentlichung

Bohrloch-ID Ostkoordinate (m) Nordkoordinate (m) Höhe (m) Länge (m) Azimut Neigung Berechnete Breite (in Prozent) AX-26-870 466250 7.082.865 739 280,4 360 -56 90 AX-26-872 466048 7083155 721 249,9 0 -62 95 AX-26-873 466249 7082764 739 280,4 0 -60 95 AX-26-876 466506 7082502 762 493,8 349 -52 90 AX-26-878 466352 7082766 754 355,1 0 -59 95 AX-26-887 467091 7082769 787 310,9 290 -60 95 AX-26-891 466751 7082557 781 286,5 359 -60 95 AX-26-892B 466990 7082707 785 306,3 14 -49 90 AX-26-894 466157 7083158 727 270,7 0 -61 95 AX-26-895 466851 7082557 787 274,3 360 -61 95

Analysemethode und Maßnahmen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die hier beschriebenen Arbeiten wurden unter Anwendung branchenüblicher Verfahren und eines Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms ("QA/QC") durchgeführt, das die Einbringung von zertifizierten Referenzmaterialien, Feldduplikaten und Grobproben in den Probenstrom sowie die Beauftragung zertifizierter unabhängiger Analyselabore für alle Untersuchungen umfasste.

Alle Analysen wurden von zertifizierten, unabhängigen Laboren durchgeführt. Die qualifizierten Personen haben die verfügbaren QA/QC-Daten geprüft und keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Standards, Kernduplikate und Grobproben machten etwa 10 % der im Rahmen des Bohrprogramms 2026 eingereichten Proben aus. Die Ergebnisse wurden überwacht, sobald die Analysedaten vorlagen, und lagen innerhalb der für das Programm festgelegten Genauigkeits- und Präzisionsgrenzwerte.

Mitarbeiter von Banyan protokollierten und fotografierten systematisch alle Diamantbohrkerne. Kerne mit HTW- und NTW-Durchmesser wurden in den Kernverarbeitungsanlagen von Banyan geteilt. Eine Hälfte wurde in die Kernkiste zurückgelegt, die andere wurde in einem Polybeutel mit einem Teil eines dreiteiligen Probenetiketts versiegelt. Mitarbeiter von Banyan oder ein eigens dafür beauftragter Kurier lieferten die Proben an das Aufbereitungslabor von Bureau Veritas ("BV") in Whitehorse oder an die Geochemical Mining Division von AGAT Laboratories in Calgary ("AGAT") aus. Die von BV aufbereiteten Proben wurden an dessen Analyselabor in Vancouver, British Columbia, versandt. Die AGAT-Proben wurden in Calgary, Alberta, oder Thunder Bay, Ontario, aufbereitet, pulverisiert und analysiert.

BV analysierte die Proben mittels Vier-Säuren-Aufschluss und entweder mit seinem MA-200-ICP-ES-45-Element-Paket oder dem MA-250-ICP-ES/MS-59-Element-Paket, zusammen mit einem FA-450-50-g-Feuerprobeverfahren mit AAS-Abschluss für Gold. Proben mit einem Gehalt von mehr als 10 g/t Au wurden mittels FA-550-Feuerprobeverfahren mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Hochgradige Proben, die nachweislich sichtbares Gold enthielten, wurden zusätzlich mittels des FS-652-Feuergutverfahrens mit Metallsieb analysiert. Silberwerte über den Grenzwerten wurden je nach Anwendbarkeit mit MA-370, FA-550 oder FA-501 analysiert. Bureau Veritas ist gemäß ISO/IEC 17025:2017 unter der SCC-Aktennummer 15895 akkreditiert.

AGAT analysierte die Proben mittels Vier-Säuren-Aufschluss und seines 201-071 ICP-OES/ICP-MS-Pakets für 48 Elemente sowie mittels des 201-551 50-g-Feuerprobenverfahrens mit AAS-Abschluss für Gold. Proben mit Werten von mehr als 10 g/t Au wurden mittels des 202-551 Feuerprobenverfahrens mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Hochgradige Proben, die nachweislich sichtbares Gold enthielten, wurden zusätzlich mittels des Metall-Sieb-Feuerguts 202-131 analysiert. Proben mit Werten von mehr als 100 g/t Ag wurden unter Verwendung des Verfahrens 201-470 analysiert. AGAT ist gemäß ISO/IEC 17025:2017 unter den SCC-Aktennummern 151266 und 151083 akkreditiert.

Qualifizierte Personen

Duncan Mackay, M.Sc., P.Geo., ist eine "qualifizierte Person" im Sinne der Vorschrift "National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects" ("NI 43-101") und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung hinsichtlich aller Angaben mit Ausnahme der MRE geprüft und genehmigt.Herr Mackay ist Vice President Exploration bei Banyan und hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten Daten, einschließlich der den Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, verifiziert.

Gewährung von Incentive-Aktienoptionen

Das Unternehmen hat mit Wirkung zum heutigen Tag (dem "Gewährungsdatum") 970.000 Incentive-Aktienoptionen (die "Optionen") an bestimmte Mitarbeiter und Berater des Unternehmens gemäß dem von den Aktionären des Unternehmens am 20. Oktober 2025 genehmigten Incentive-Plan des Unternehmens (der "Plan") gewährt.

Die Optionen sind über einen Zeitraum von fünf Jahren zu einem Ausübungspreis von 1,90 Dollar pro Stammaktie des Unternehmens ausübbar und werden in drei gleichen Tranchen über einen Zeitraum von 18 Monaten unverfallbar.

Bevorstehende Veranstaltungen

GCFF-Konferenz, Vancouver, 19. September 2026

Precious Metals Summit, Beaver Creek, 22. bis 25. September 2026 Unternehmenspräsentation: 23. September um 13:30 Uhr MDT

Denver Gold Forum, Colorado Springs, 27.-30. September 2026

The MoneyShow, Orlando, 5. bis 7. Oktober 2026

Über Banyan

Das wichtigste Projekt von Banyan, das AurMac-Projekt, befindet sich im traditionellen Gebiet der First Nation of Na-Cho Nyäk Dun im kanadischen Yukon-Territorium. Das AurMac-Projekt umfasst zwei Hauptlagerstätten, die Lagerstätten "Airstrip" und "Powerline". Die Mineralisierung weist die Merkmale eines reduzierten, intrusionsbezogenen Goldsystems auf und kommt in goldhaltigen, quer verlaufenden, schichtartigen Quarzadern sowie in einer Ersatzmineralisierung in Skarn-Horizonten vor. Die aktuelle Mineralressourcenschätzung ("MRE") für das AurMac-Projekt hat das Datum des 15. Mai 2026 und umfasst eine angezeigte Mineralressource von 3,639 Millionen Unzen Gold ("Au") (167,3 Mio. Tonnen mit 0,68 g/t) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 4,985 Mio. Unzen Au (267,2 Mio. Tonnen mit 0,58 g/t) (siehe MRE-Tabelle 3 unten; gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden). Das 303 Quadratkilometer ("km²") große AurMac-Projekt liegt 40 Kilometer von Mayo (Yukon) entfernt. Das AurMac-Projekt wird von der Hauptverkehrsstraße des Yukon durchquert und verfügt über eine 69-kV-Dreiphasen-Stromleitung, ein bestehendes Umspannwerk sowie Mobilfunkabdeckung.

MRE-Tabelle 3: Durch Tagebaugruben begrenzte angezeigte und abgeleitete Mineralressourcen - AurMac-Projekt

Cutoff-Gehalt Tonnen Goldgehalt Enthaltenes Gold (Au g/t) (Mio. Tonnen) (g/t) (M Unzen) Angezeigte MRE Airstrip 0,30 37,7 0,69 0,840 Stromleitung 0,30 129,5 0,67 2,799 Gesamt 0,30 167,3 0,68 3,639 Abgeleiteter MRE Airstrip 0,30 15,1 0,84 0,405 Stromleitung 0,30 252,1 0,57 4,580 Gesamt 0,30 267,2 0,58 4,985

Anmerkungen zur MRE-Tabelle:

Das Datum des Inkrafttretens der MRE ist der 15. Mai 2026; der technische Bericht kann auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden. Die Mineralressourcenschätzung wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Geschäftsführer von Ginto Consulting Inc., erstellt, der eine unabhängige qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101 ist. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umweltfaktoren, Genehmigungsverfahren, rechtliche Aspekte, Eigentumsverhältnisse, steuerliche Belange, gesellschaftspolitische Faktoren, Vermarktungsaspekte, Veränderungen auf den globalen Goldmärkten oder andere relevante Faktoren wesentlich beeinflusst werden. Bei der Klassifizierung der Mineralressourcen wurden die CIM-Definitionsstandards von 2014 befolgt. Die Menge und der Gehalt der in dieser Schätzung ausgewiesenen abgeleiteten Mineralressourcen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden bisher keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese abgeleiteten Mineralressourcen als angezeigte Mineralressource zu definieren. Es ist vernünftigerweise zu erwarten, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte. Die Mineralressourcen werden für alle Lagerstätten bei einem Cutoff-Gehalt von 0,30 g/t Gold unter Verwendung eines Wechselkurses von 0,73 US$/CAN$ ausgewiesen und sind auf eine Tagebaugrenze beschränkt, die mit dem Lerchs-Grossman-Algorithmus optimiert wurde, um die Mineralressourcen mit den folgenden geschätzten Parametern einzugrenzen: Goldpreis von 3.500 US$/Unze, Abbaukosten von 2,75 US$/t, 11,50 US$/t Aufbereitungskosten, 2,00 US$/t G+A, 90 % Goldausbeute und 45° Abbauneigung. Die Tonnenangaben wurden auf die nächsten hunderttausend und die Unzen auf die nächsten tausend gerundet. Etwaige Abweichungen bei den Summen sind auf Rundungseffekte zurückzuführen.

Neben dem AurMac-Projekt hält das Unternehmen das Hyland-Goldprojekt, das sich 70 km nordöstlich von Watson Lake (Yukon) am südöstlichen Ende des Tintina-Goldgürtels (das "Hyland-Projekt") im traditionellen Territorium der Kaska-Nationen befindet, in unmittelbarer Nähe zur Liard First Nation und zum Daylu Dena Council. Das Hyland-Projekt stellt eine in Sedimenten gelagerte, strukturell kontrollierte, intrusionsbezogene Goldlagerstätte dar, die sich innerhalb eines großen Landpakets (über 125 km²) befindet und über ein Netz bestehender Schotterstraßen erreichbar ist. Die MRE des Hyland-Projekts umfasst eine angezeigte Mineralressource von 337 Tausend ("K") Unzen ("oz") Gold ("Au") und 2,63 Millionen ("M") oz Silber ("Ag") (11,3 Mio. Tonnen mit 0,93 g/t Au und 7,27 g/t Ag) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 118 Koz Au und 0,86 Moz Ag (3,9 Mio. Tonnen mit 0,95 g/t Au und 6,94 g/t Ag) (gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden), gültig ab dem 1. September 2025 und mit einem am 27. Oktober 2025 auf SEDAR+ eingereichten technischen Bericht.

Banyan hält außerdem das Nitra-Gold-Projekt und das Seattle-Goodman-Creek-Projekt, bei denen es sich um Grassroots-Explorationsprojekte im Bergbaugebiet Mayo handelt, das an das AurMac-Gold-Projekt angrenzt. Diese Liegenschaften liegen im nördlichen Teil des Selwyn-Beckens und ruhen auf metaklastischen Gesteinen der spätproterozoischen Yusezyu-Formation der Hyland-Gruppe, ähnlich den Lithologien, in denen Teile des AurMac-Projekts vorkommen. Entlang der Liegenschaften treten Intrusionen der Tombstone-Plutonit-Suite aus der mittleren Kreidezeit auf, darunter die Morrison-Creek- und Minto-Creek-Stöcke. Die Liegenschaften befinden sich zu 100 % im Besitz von Banyan und erstrecken sich über eine Fläche von mehr als 530 km². Die Liegenschaften sind über den Silver Trail Highway, die South McQuesten Road und ein Netz weiterer kleinerer Straßen, die die Liegenschaften durchziehen, auf dem Landweg erreichbar.

Banyan wird an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "BYN" gehandelt und ist am OTCQB Venture Market unter dem Symbol "BYAGF" notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.banyangold.com oder wenden Sie sich an das Unternehmen.

IM NAMEN DER BANYAN GOLD CORPORATION

(unterzeichnet) "Tara Christie"

Tara Christie

Präsidentin und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tara Christie • 778 928 0556 • tchristie@banyangold.com

Jasmine Sangria • 604 312 5610 • jsangria@banyangold.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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