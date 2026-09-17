Schon 2023 erklärte die Messeallianz The smarter E Europe, sie stünde "im Zeichen einer erneuerbaren Energieversorgung rund um die Uhr". Das entspricht schließlich auch dem Gesamtkonzept: Ergänzend zur Intersolar Europe entstand zunächst (2014) die Energiespeichermesse ees Europe und 2018, als noch die Power2Drive Europe und die EM-Power Europe hinzukamen, wurde aus den vier Komponenten die heutige Messeallianz. "Unser Statement", so Solar Promotion-Geschäftsführer Elsässer, "liegt genau darin, diese ganzheitliche Infrastruktur greifbar zu machen und das Fundament für eine Energieversorgung rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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