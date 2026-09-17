Zug - Die Quality-Risk Matrix von theScreener zeigt, wie viele Aktien eine Reihe objektiver Kriterien für Aufwärtspotenzial und Risiko erfüllen - basierend auf historischen Daten ebenso wie auf vorausschauenden Einschätzungen. Heute richten die Experten den Blick auf den europäischen STOXX Europe 600 Aktienindex. Die Analyse zeigt eine aussergewöhnlich grosse Kluft zwischen den einzelnen Sektoren: Banken führen unser Quality-Risk-Rating mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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