Strassburg - Kanada ist trotz neuer Drohungen von US-Präsident Donald Trump offen für die Idee einer Art EU-Sondermitgliedschaft. «Wir begrüssen diesen Vorstoss», sagte Premierminister Mark Carney in einer Rede vor dem Europäischen Parlament in Strassburg. Umfragen zeigten, dass eine überwältigende Mehrheit der Kanadierinnen und Kanadier deutlich engere Beziehungen unterstütze. «Europa und Kanada sind jeweils für sich stark. Gemeinsam sind sie noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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