Leonteq AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung: Informationen zur Aktionärsstruktur von Leonteq



17.09.2026 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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MEDIENMITTEILUNG | INFORMATIONEN ZUR AKTIONÄRSSTRUKTUR VON LEONTEQ Zürich, 17. September 2026 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Leonteq AG meldet heute, dass Rainer-Marc Frey seinen Anteil am Unternehmen auf 29.78% ausgebaut hat. Leonteq wurde von H21 Macro Limited darüber informiert, dass sie heute 1'194'996 Leonteq-Aktien von Raiffeisen Schweiz erworben hat, was 6.46% der ausstehenden Aktien von Leonteq entspricht. Somit hält Rainer-Marc Frey nun indirekt über H21 Macro Limited 5'508'253 Leonteq-Aktien (29.78%). Wie in den organisatorischen Hinweisen zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 21. September 2026 dargelegt, sind die am 14. September 2026 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktien stimmberechtigt. Vom 15. September bis zum 21. September 2026 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen, die ein Stimmrecht an der ausserordentlichen Generalversammlung bewirken würden. Aktionäre, die ihre Aktien vor der ausserordentlichen Generalversammlung ganz oder teilweise verkaufen, sind in diesem Umfang nicht stimmberechtigt. KONTAKT Media Relations

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