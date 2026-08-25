Zürich - Leonteq hat einen neuen Verwaltungsratspräsidenten gefunden. An der ausserordentlichen GV vom 21. September soll Andreas Casutt gewählt werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Zudem sieht sich das Unternehmen mit Forderungen des neuen Grossaktionärs Rainer-Marc Frey konfrontiert. Ursprünglich hätte Felix Oegerli das Präsidentenamt bei Leonteq übernehmen sollen. Dieser ist Teil der Aktionärsgruppe, die kürzlich das grosse Aktienpaket ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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