Die Wall Street ist manchmal extrem kurzsichtig. Sobald die Quartalszahlen nicht den auf die Kommastelle genau den Erwartungen der Analysten entsprechen oder sich das makroökonomische Umfeld kurzfristig eintrübt, werden selbst hervorragende Unternehmen gnadenlos abverkauft. Die Herde rennt immer in eine Richtung. Ein Blick auf die 12-Monats-Verlierer im S&P 500 zeigt genau das: Einige der besten Unternehmen der Welt haben in den letzten Monaten ordentlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer