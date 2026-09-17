Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat an seinen Aufwärtstrend angeknüpft und am Donnerstag klar im Plus geschlossen. Vor allem ab dem frühen Nachmittag ging es deutlicher aufwärts. Dabei halfen auch freundlichere US-Börsen. Händler führten die wieder bessere Stimmung vor allem auf den gestrigen Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zurück. Das Fed hatte wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht. «Für Erleichterung auf dem Börsenparkett sorgte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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