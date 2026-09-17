Iraklio - OFI Kreta hat die TSG Hoffenheim am 1. Spieltag der Ligaphase der Europa League mit 2:0 geschlagen und den deutschen Bundesligisten trotz dessen größerer Spielanteile ohne Punktgewinn nach Hause geschickt.
Hoffenheim hatte zunächst mehr Ballbesitz und kam mehrfach in aussichtsreiche Positionen, konnte daraus aber keinen Treffer erzielen. Stattdessen nutzte Heraklion seine erste gefährliche Umschaltaktion: Aitor erzielte in der 30. Minute das 1:0, nachdem Kenan Kodro den Angriff vorbereitet hatte. Eine anschließende Überprüfung durch den VAR bestätigte den Treffer.
Auch nach dem Seitenwechsel drängte die TSG auf den Ausgleich, blieb im Abschluss jedoch zu unpräzise. Eine besonders gute Möglichkeit bot sich in der 78. Minute, als Maximilian Lemperle eine Hereingabe nicht im Tor unterbringen konnte.
Die Entscheidung fiel in der 84. Minute: Giorgos Kanellopoulos traf per Kopf nach einer Ecke von Borja Gonzalez zum 2:0. Hoffenheim versuchte anschließend weiter, zurückzukommen, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern.
Hoffenheim hatte zunächst mehr Ballbesitz und kam mehrfach in aussichtsreiche Positionen, konnte daraus aber keinen Treffer erzielen. Stattdessen nutzte Heraklion seine erste gefährliche Umschaltaktion: Aitor erzielte in der 30. Minute das 1:0, nachdem Kenan Kodro den Angriff vorbereitet hatte. Eine anschließende Überprüfung durch den VAR bestätigte den Treffer.
Auch nach dem Seitenwechsel drängte die TSG auf den Ausgleich, blieb im Abschluss jedoch zu unpräzise. Eine besonders gute Möglichkeit bot sich in der 78. Minute, als Maximilian Lemperle eine Hereingabe nicht im Tor unterbringen konnte.
Die Entscheidung fiel in der 84. Minute: Giorgos Kanellopoulos traf per Kopf nach einer Ecke von Borja Gonzalez zum 2:0. Hoffenheim versuchte anschließend weiter, zurückzukommen, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern.
© 2026 dts Nachrichtenagentur