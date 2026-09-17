Toronto, Ontario / 17. September 2026 / IRW-Press / GT Resources Inc. (TSX-V: GT, OTCQB: CGTRF, FRA: 7N1) (das "Unternehmen" oder "GT") freut sich, die Ergebnisse der ersten MobileMT-Untersuchung ("Mobile MagnetoTellurics") des Kupfer-Gold-Projekts auf der Liegenschaft CD im Dawson Range Goldgürtel im Yukon in der Nähe von Carmacks (die "Liegenschaft" oder "CD") bekannt zu geben (Abbildung 1). Auf der Liegenschaft CD befindet sich ein Gold-Kupfer-Porphyr-Ziel mit koinzidenten Boden- und geophysikalischen Anomalien sowie gültigen Bohrgenehmigungen bis 2033.

"Die MobileMT-Untersuchung hat einen 'blinden', konzentrischen Körper identifiziert, der möglicherweise eine verdeckte Porphyr-Intrusion darstellt, die sich direkt südlich einer damit koinzidenten starken Gold-im-Boden-Anomalie und einer IP [induzierte Polarisation] -Ladbarkeitsanomalie befindet (Abbildungen 1, 2 und 3). In Verbindung mit neuen geologischen Kartierungen lässt dies vermuten, dass auf dem Porphyr-Zielgebiet Maloney ein Zentrum mit mehreren Intrusionen vorliegt, ähnlich wie beim Projekt Alotta von Forge Resources Corp. (Abbildung 4). Darüber hinaus wurde bei der MobileMT-Untersuchung ein Bereich mit niedrigem spezifischem Widerstand identifiziert, der mit der IP-Ladbarkeitsanomalie übereinstimmt. Dadurch wird das Vertrauen in unser Zielgebiet durch die Risikominderung mittels mehrerer Explorationsmethoden weiter gestärkt.

Das MobileMT-Verfahren wurde gezielt ausgewählt, da es die Kartierung von disseminierten Sulfiden, Alterationen und geologischen Kontakten ermöglicht. Während sich die IP-Methode hervorragend zur Identifizierung oberflächennaher Merkmale eignet, ist MobileMT auf größere Tiefen ausgerichtet; die Kombination beider Verfahren hat es GT ermöglicht, ein detailliertes 3D-Modell des Porphyr-Zielgebiets Maloney zu erstellen und die Bohrziele zu verfeinern.

Einfach ausgedrückt bedeuten diese Ergebnisse, dass wir ein hochprioritäres, bohrbereites Ziel identifizieren konnten, das viele Ähnlichkeiten mit bedeutenden regionalen Lagerstätten aufweist. Dies ermöglicht es uns, unsere bevorstehenden Bohrungen mit höherer Präzision und geringerem geologischem Risiko auszurichten", erklärte Neil Pettigrew, Vice President of Exploration.

Das Projekt CD weist überzeugende geologische Parallelen zur Porphyr-Lagerstätte Casino von Western Copper and Gold auf, die sich 90 Kilometer nordwestlich befindet (Abbildung 1). Die Lagerstätte Casino verfügt über eine nachgewiesene und angedeutete Ressourcenschätzung von 2,39 Mrd. Tonnen, die 7,6 Mrd. Pfund Kupfer und 14,8 Moz Gold enthalten (Roth et al. 2022).

Highlights des geophysikalischen Programms

Zielgebiet Maloney:

Mögliches verdecktes Porphyr-System: MobileMT hat einen noch nicht bebohrten, großen (ca. 1 x 1 Kilometer) Körper mit hohem Widerstand identifiziert, der als porphyrisches Intrusionszentrum interpretiert wird, das in den Snowcap-Gneis eindringt.

Porphyr-System mit mehreren Intrusionen: Geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen deuten nun auf ein porphyrisches Zentrum mit mehreren Intrusionen auf Maloney hin.

Korrelation zwischen MobileMT- und IP-Anomalien Die MobileMT-Untersuchung identifizierte eine Zone mit niedrigem Widerstand (d. h. hoher Leitfähigkeit) an der Nordflanke des hochresistiven Körpers, die mit der IP-Ladbarkeitsanomalie, einer starken Gold-im-Boden-Anomalie sowie überlappenden Zonen starker Brekziation und phyllitischer Alteration an der Oberfläche zusammenfällt, was das Vertrauen in das MobileMT-System stärkt. Diese Ziele sind bislang noch nicht durch Bohrungen erprobt worden.



Abbildung 1. 3D-isometrische Ansicht (Blick nach Nordwesten) des Porphyr-Ziels Maloney von CD (das Ziel Maloney), die einen MobileMT-Querschnitt und einen Abschnitt der Widerstandsmessung in 600 m Tiefe unter der Oberfläche zeigt. Der Abschnitt in der Tiefe hebt einen diskreten Körper ("resistiver Kern") hervor, der als in der Tiefe verborgene, kaliumhaltig alterierte Porphyr-Intrusion interpretiert wird und sich direkt südlich der koinzidenten Gold-im-Boden- und IP-Ladbarkeitsanomalie befindet. Isoschalen zeigen einen Kern mit hoher magnetischer Signatur (violett), der von einem Randbereich hoher IP-Ladbarkeit (grau) flankiert ist. Dieses Muster wird als magnetithaltige Porphyr-Gänge und damit verbundene Alteration (Epidot-Pyrit-Magnet & Aktinot-Magnetit-Quarz +/- Biotit) interpretiert, die nach Südosten eintauchen. Sie sind von einem starken phyllitischen (Serizit-Quarz-Pyrit)-Alterationshalo sowie von Brekzienbildung und Aderung umgeben, die der brekziengebundenen Mineralisierung ähneln, die eine Porphyr-Intrusion (das Patton-Porphyr) in der Lagerstätte Casino umgibt. Diese Gänge und die damit verbundene Alteration könnten die oberen Ebenen des Porphyr-Systems darstellen, wobei sich die größere Intrusion in der Tiefe weiter südlich befindet, wie in Abbildung 2 dargestellt. Die MobileMT-Untersuchung umfasste 30 Linien mit einem Linienabstand von 100 m und deckte eine Fläche von etwa 5,5 x 2,9 km ab. Die 2D-Inversionen der Daten reichten bis in eine Tiefe von etwa 1,1 km. Hinweis: Geophysikalische Anomalien sind Interpretationen von 2D-Inversionsergebnissen, die noch nicht durch Bohrungen bestätigt wurden und keinen direkten Nachweis für eine Mineralisierung darstellen.

Abbildung 2, A. MobileMT-Querschnitt, der interpretierte Alterationshalos, verdeckte Porphyr-Intrusionen und Gänge zeigt: FP - (Feldspat-Porphyr), QFP - (Quarz-Feldspat-Porphyr) mit IP-Ladbarkeits- und magnetischen Isoschalen sowie Gold-im-Boden-Anomalien. Vorgeschlagene Bohrlöcher sind schwarz dargestellt; B. Das klassische Porphyr-Modell (nach Safari et al. 2017, modifiziert nach Lowell & Guilbert 1970), das einen Querschnitt durch hydrothermale Alterationsmineralzonen (links) und die mit jeder Alterationszone verbundenen Erze (rechts) zeigt.

Abbildung 3. Lageplan (Schnitt in 900 m Tiefe) des Porphyr-Ziels Maloney mit Darstellung von porphyrischen Intrusionsgängen, Alterationshalos und Brekzien sowie den Umrissen der IP-Untersuchung und der jüngsten MobileMT-Untersuchung, die den kreisförmigen resistiven Kern hervorheben - der als verdecktes porphyrisches Intrusivgestein interpretiert wird - sowie die Korrelation zwischen den MobileMT-Anomalien mit niedrigem Widerstand und den IP-Ladbarkeitsanomalien.

Explorationsplan und die nächsten Schritte

2026

Das erste Arbeitsprogramm von GT hat die Porphyr-Zielgebiete auf Maloney präzisiert und die Abhängigkeit von weit auseinanderliegenden, kostspieligen und risikoreicheren konzeptionellen Testbohrungen verringert, was eine effizientere Zuweisung des Explorationskapitals ermöglicht.

Vor den Bohrungen sind mineralogische Untersuchungen zur weiteren Präzisierung der porphyrtypischen Alterationshalos sowie Altersdatierungen vielversprechender porphyrischer Intrusivgesteine geplant.

2027

GT plant, zu Beginn der Explorationssaison ein Diamantbohrprogramm mit einer Länge von 2.500 bis 3.000 Metern (Abbildung 4) durchzuführen. Diese Kampagne wurde konzipiert, um das Potenzial für goldreiche Kupfer-Porphyr-Vorkommen und hochgradige Gold-Silber-Adernziele systematisch zu erproben.

Die Geologie des Projekts CD

Das Projekt CD liegt innerhalb des Yukon-Tanana-Terrans (Abbildung 4), eines kontinentalen Bogens, der sich vom späten Devon bis zum Perm entlang des alten pazifischen Randes Nordamerikas entwickelte und zwischen der Verwerfung Tintina im Nordosten und der Verwerfung Denali im Südwesten liegt. In der Nähe des Projekts CD, insbesondere im Zielgebiet Maloney, wird das Terran von devonischen und älteren Gesteinen der Snowcap-Assemblage dominiert, die wiederum von feinkörnigem klastischem Gestein, Quarzit, Psammit und Konglomerat geprägt ist, einschließlich Marmorhorizonten, die bis zum Amphibolitgrad metamorphosiert sind. Die Snowcap-Assemblage wurde seit dem frühen Jura von zahlreichen intermediären bis felsischen Granitoid-Batholithen durchdrungen, insbesondere in den Gebieten Casino und CD durch die voluminöse Whitehorse Suite aus der mittleren Kreidezeit. Auf das Intrusionsereignis der Whitehorse-Suite (vor etwa 112-105 Mio. Jahren) folgte ein begrenzteres felsisches Intrusionsereignis der Casino-/Prospector-Mountain-Suite aus der späten Kreidezeit (vor etwa 79-65 Mio. Jahren), wobei die U-Pb-Datierung des Maloney-Stocks von CD auf etwa 75,0 Mio. Jahre hindeutet, was mit der Casino-Suite (74,2 ± 0,7 Mio. Jahre) korreliert (Joyce et al., 2020, GSC OF 8614). Beide Intrusionssuiten aus der späten Kreidezeit stehen im Zusammenhang mit Mineralisierungen an anderen porphyrbezogenen Lagerstätten, darunter Casino, Alotta, Freegold, Klaza und Mount Nansen (Abbildung 4). Strukturell befinden sich diese Lagerstätten allesamt in der Nähe des Schnittpunkts von großen, in Richtung Nordwesten verlaufenden sowie kleineren, in Richtung Nordosten verlaufenden Strukturen, die Dilationsräume für Porphyrintrusionen aus der späten Kreide und/oder die Bildung hydrothermaler Erzgänge begünstigen könnten (Abbildung 4).

Abbildung 4. (A) Lagekarte des Projekts CD und benachbarter Projekte innerhalb des Goldgürtels Dawson Range. (B) Regionale Geologie im Umfeld des Projekts CD, einschließlich der Lage benachbarter Lagerstätten (blau) und Explorationsprojekte (orange), insbesondere jener aus dem ähnlichen späten Kreidezeitalter der "Casino & Prospector Mountain Suite", darunter Casino, Alotta, Freegold, Klaza und Mount Nansen.

Quellenangaben

Lowell, J.D. & Guilbert, J.M., 1970. Lateral and vertical alteration-mineralization zoning in porphyry ore deposits. Economic Geology, 65: 373-408.

Sillitoe, R.H., 2010. Porphyry copper systems. Economic Geology, 105: 3-41.

Safari, M., Maghsoudi, A. & Beiranvand Pour, A., 2017. Application of Landsat-8 and ASTER satellite remote sensing data for porphyry copper exploration: a case study from Shahr-e-Babak, Kerman, south of Iran. Geocarto International. DOI: 10.1080/10106049.2017.1334834.

Paulter, J., 2018. Technical Report on the CD Project in the Dawson Range Copper-Gold belt, Yukon territory for Strategic Metals Ltd.

Joyce, N.L., Iraheta Muniz, P., Rayner, N.M. & Ryan, J.J., 2020. Geochronology of the Mount Nansen-Nisling River area, Yukon. Geological Survey of Canada, Open File 8614.

Roth, D., Hester, M., Marek, J.M., Tahija, L.M., Schulze, C., Friedman, D. & Weston, S., 2022. Casino Project Form 43-101F1 Technical Report, Feasibility Study, Yukon, Canada.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Fachinformationen wurden von Neil Pettigrew, M.Sc., P.Geo., Vice President of Exploration und einem Direktor des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierte Person gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über GT Resources

GT Resources Inc. (TSX-V: GT, OTCQB: CGTRF, FWB: 7N1) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung von Vorkommen in Distriktgröße in führenden Bergbaugebieten sowie auf die Verringerung der mit ihnen verbundenen Risiken gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens basiert auf einer disziplinierten, wissenschaftlichen Methodik, die darauf ausgelegt ist, durch den Ausbau von potenzialreichen Konzessionsgebieten unter robusten regulatorischen Rahmenbedingungen einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

In Finnland bemüht sich das Unternehmen um die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts Läntinen Koillismaa ("LK"), das bedeutende Mineralressourcen mit Palladium-, Platin-, Gold-, Kupfer- und Nickelvorkommen beherbergt. In Kanada verfügt GT über ein Portfolio von im Frühstadium befindlichen Projekten, die auf kritische und edle Metalle abzielen und für die noch keine Ressource abgegrenzt wurde. Dank der Qualität und des Umfangs des Projektportfolios hat das Unternehmen eine strategische Investition von Glencore plc, einem der weltweit größten diversifizierten Rohstoffkonzerne, erhalten.

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IM NAMEN DES BOARDS

"Derrick Weyrauch"

President & CEO, Direktor

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Derrick Weyrauch, President & CEO, oder Neil Pettigrew, Vice President Exploration

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Die Mineralisierung bei Casino lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf die Mineralisierung auf dem Projekt CD zu.

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