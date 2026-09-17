New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 51.778 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.638 Punkten 1,1 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.447 Punkten 1,7 Prozent im Plus.



Am Tag nach der Erhöhung des Leitzinses durch die Federal Reserve reagierten die Aktienmärkte positiv. Die Entscheidung signalisiert den Märkten, dass die Inflation ernst genommen wird, und reduziert damit einen Teil der Unsicherheit. Zudem führte der gesunkene Ölpreis zu niedrigeren Inflationserwartungen. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 104,10 US-Dollar, das waren 176 Cent oder 1,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1478 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8712 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.345 US-Dollar gezahlt (+1,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 121,69 Euro pro Gramm.





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