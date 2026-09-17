Berlin - Wenige Tage vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern kann die SPD im Nordosten laut einer Umfrage überraschend zulegen. In einem am Donnerstagabend vom ZDF veröffentlichten "Politbarometer" klettern die Sozialdemokraten innerhalb einer Woche um drei Punkte auf 37 Prozent und überholen damit die AfD, die gleichzeitig einen Zähler verliert und auf 36 Prozent kommt.
Die CDU sackt in derselben Umfrage um einen Prozentpunkt auf 6 Prozent, die Linken verlieren einen Punkt auf 9 Prozent. Die Grünen bleiben unverändert bei 5 Prozent, das BSW bei 4, und alle anderen ebenfalls unverändert bei 3 Prozent.
Die Interviews wurden vom 14. bis 17. September unter 1.395 Personen durchgeführt.
Die CDU sackt in derselben Umfrage um einen Prozentpunkt auf 6 Prozent, die Linken verlieren einen Punkt auf 9 Prozent. Die Grünen bleiben unverändert bei 5 Prozent, das BSW bei 4, und alle anderen ebenfalls unverändert bei 3 Prozent.
Die Interviews wurden vom 14. bis 17. September unter 1.395 Personen durchgeführt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur