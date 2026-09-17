Neue Phytase-Technologie macht im Futter vorhandene Nähstoffe nutzbar, um die Effizienz, Rentabilität und Nachhaltigkeit zu verbessern

IFF (NYSE: IFF) ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Aromen, Duftstoffe sowie Gesundheits- und Biowissenschaften gab heute die Lancierung von Omni-Bos PHY bekannt, eines neuartigen Phytase-Enzyms, das speziell für Milchvieh entwickelt wurde. Die Technologie unterstützt Erzeuger dabei, die Nährstoffnutzung und Futtereffizienz zu verbessern, indem sie die im Futter vorhandenen Nähstoffe nutzbar macht, sodass die Kühe die vorhandenen Futtermittelbestandteile besser aufnehmen können. Omni-Bos PHY wird zunächst in Nahost, Afrika und der Region Asien-Pazifik auf den Markt kommen.

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IFF has launched Omni-Bos PHY, a phytase enzyme developed specifically for dairy cattle, that helps producers unlock nutrients already present in feed to improve nutrient utilization and feed efficiency.

"Wir glauben, dass die Zukunft der Milchviehernährung Kühen hilft, die Nährstoffe in ihrem Futter besser zu nutzen", sagte Regina Cortada, Vice President, Animal Nutrition Health for IFF Health Biosciences. "Unsere Untersuchungen stellten die langjährige Annahme infrage, dass Milchkühe das im Futter enthaltene Phytat vollständig nutzen. Wir haben festgestellt, dass der Phytat-Abbau häufig unvollständig ist, sodass wertvolle Nähstoffe nicht aufgenommen werden. Omni-Bos PHY soll diese Nährstoffe freisetzen und Erzeugern dabei helfen, die Futtereffizienz zu verbessern, Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen und die Rentabilität zu steigern."

Die weltweite Milchproduktion wird im folgenden Jahrzehnt voraussichtlich um 2 pro Jahr wachsen, was den Druck auf die Erzeuger erhöht, nicht nur Futterkosten und Nachhaltigkeitsziele im Blick zu behalten, sondern gleichzeitig die Produktivität zu steigern. Futter ist auch weiterhin einer der größten Kostenfaktoren in der Milcherzeugung. Daher ist die Nährstoffeffizienz eine entscheidende Chance für Erzeuger, die die Rentabilität und Performance erhöhen möchten.

Phytat ein natürlich vorkommender Bestandteil vieler Futterinhaltsstoffe kann Nährstoffe binden und ihre Verfügbarkeit für Tiere reduzieren. Phytase-Technologie wird schon jahrzehntelang in der Geflügel- und Schweinezucht eingesetzt, ihre Wirksamkeit im Hinblick auf Milchvieh war jedoch bisher begrenzt.

"Herkömmliche Phytase-Enzyme waren nicht darauf ausgelegt, unter den einzigartigen Verdauungsbedingungen von Milchvieh zu bestehen", sagte Ester Vinyeta, Innovationsleiterin, Animal Nutrition Health for IFF Health Biosciences. "Omni-Bos PHY wurde speziell für Wiederkäuer entwickelt und bleibt dort aktiv, wo es Nährstoffe freisetzen kann, die andernfalls nicht verfügbar wären. Auf diese Weise können Milcherzeuger einen höheren Nährwert aus den vorhandenen Futterinhaltsstoffen ziehen und gleichzeitig den Nährstoffverlust senken."

Indem Omni-Bos PHY Kühen hilft, mehr Proteine, Phosphor und Mineralien aus dem Futter zu nutzen, kann es die Abhängigkeit von Phosphorergänzungsmitteln und dem Zusatz geschützter Aminosäuren senken und gleichzeitig die Nutzung alternativer Proteinquellen fördern. Dies führt zu besserer Futtereffizienz, niedrigeren Futterkosten und einer geringeren Stickstoff- und Phosphorausscheidung.

Das Enzym lässt sich in Konzentraten, Vormischungen und Total-Misch-Rationen verwenden und wurde während der Produktentwicklung umfangreich evaluiert. In einer Studie verringerte Omni-Bos PHY das nicht abgebaute Phytat im Labmagen um etwa 70 gegenüber einem Kontrollfutter. Weitere Studien an laktierenden Milchkühen ergaben die folgenden Eigenschaften von Omni-Bos PHY:

Verbesserung der Verdaulichkeit von Phosphor und Phytat

Verringerung der Stickstoff- und Phosphorausscheidung

Erhöhung der Verdaulichkeit von Nähstoffen, darunter Rohprotein und Kalzium

Gemeinsam zeigen diese Erkenntnisse die Fähigkeit von Omni-Bos PHY, die Nährstoffnutzung zu verbessern und Milcherzeugern zu helfen, den Wert jeder Tonne Futter zu maximieren und gleichzeitig nachhaltigere Produktionssysteme zu unterstützen.

Weitere Informationen zu Omni-Bos PHY finden Sie unter https://www.iff.com/animal-nutrition/products/omni-bos-phy

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