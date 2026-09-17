Berlin - Bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl deutet sich ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen an - wobei die Linke in den Umfragen aber weiter knapp die Nase vorn hat.



Laut einem am Donnerstagabend veröffentlichten Politbarometer kommt die Partei von Spitzenkandidatin Elif Eralp auf 22 Prozent, was ein Punkt weniger ist als vor einer Woche. Knapp dahinter die CDU, die ebenfalls einen Punkt verliert, auf 20 Prozent. Die AfD legt dagegen im Wochenvergleich um einen Zähler zu auf 18 Prozent - damit liegt das Spitzentrio nun noch etwas enger beisammen.



Etwas abgeschlagen dahinter sind die Grünen mit 15 Prozent (-1). Die SPD kann innerhalb weniger Tage immerhin zwei Punkte zulegen, kommt aber nur auf 12 Prozent. Das BSW muss um einen Einzug ins AGH bangen - in der ZDF-Umfrage ist es bei 4 Prozent, was allerdings immerhin ein Prozentpunkt mehr ist als vor einer Woche.





© 2026 dts Nachrichtenagentur