Magdeburg - Das BSW schließt in Sachsen-Anhalt nach Angaben von Parteichefin Amira Mohamed Ali eine Koalition mit der AfD aus. "Weiterhin steht fest, dass das BSW in Sachsen-Anhalt weder einen Ministerpräsidenten der CDU noch einen der AfD wählen wird", sagte sie der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Wir werden auch keinesfalls eine Koalition mit der AfD in Sachsen-Anhalt eingehen."
Amira Mohamed Ali erklärte, man werde das machen, was man vor der Wahl gesagt habe: Man setze sich ein für einen überparteilichen Ministerpräsidenten, der im Land anerkannt sei und mit wechselnden Mehrheiten unter Einbeziehung des gesamten Parlaments regiere. Für diesen Weg stehe man allen Parteien für Gespräche zur Verfügung.
Amira Mohamed Ali erklärte, man werde das machen, was man vor der Wahl gesagt habe: Man setze sich ein für einen überparteilichen Ministerpräsidenten, der im Land anerkannt sei und mit wechselnden Mehrheiten unter Einbeziehung des gesamten Parlaments regiere. Für diesen Weg stehe man allen Parteien für Gespräche zur Verfügung.
© 2026 dts Nachrichtenagentur