Berlin - Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Karin Prien hat erklärt, dass die Spitzen der Partei ungeachtet der Wahlausgänge am Sonntag zu Parteichef und Bundeskanzler Friedrich Merz stehen würden, und die Partei zur Geschlossenheit aufgerufen. "Ich gehe davon aus, dass wir im CDU-Präsidium im Konrad-Adenauer-Haus die Wahlen gemeinsam verfolgen und analysieren und dann am Sonntagabend zu keinem anderen Ergebnis kommen werden als heute: Wir stehen zum Kanzler", sagte die Bildungsministerin den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Freitagausgaben).



An ihre Partei richtete Prien den dringenden Appell, die Debatten zu beenden. "Es ist eine Illusion zu glauben, dass die strukturellen Probleme, die wir haben, durch einen Personalwechsel wie weggepustet wären", sagte sie. "Ich appelliere an meine Partei, nun geschlossen den Bundeskanzler zu stärken und zu stützen."



Die CDU sei insgesamt nervös und erschöpft. "Unsere CDU-Mitglieder, unsere Abgeordneten und Anhänger sind ähnlich wie die Gesellschaft insgesamt wundgescheuert, nervös, erschöpft. Das Gefühl mangelnder Selbstwirksamkeit ist groß. Das Gefühl der Ohnmacht ist da", sagte sie. "Wer steile Thesen in die Welt setzt, erfährt kurz eine vermeintliche Wirksamkeit, so kommt man halt ins Fernsehen", so Prien. "Wir sind im Moment als Partei ziemlich aufgewühlt."





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