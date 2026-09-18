TOP-Bohrungen eröffnen Chancen: Mine im Bau, hohe Gehalte, breite Mineralisierung und ein klarer Weg zum ersten Edelmetall-Guss!

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Neue Bohrdaten rücken Silver Tiger ins Rampenlicht: 2,1 Meter mit 7.715 g/t Silberäquivalent, darunter 0,53 Meter mit 29.620 g/t. Die nördliche 'El-Tigre'-Option wächst gewaltig.

Anzeige - Dieser Beitrag wird im Auftrag von Silver Tiger Inc. veröffentlicht! · Entgeltliche Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit Silver Tiger einen entgeltlichen Investor-Relations-Beratungsvertrag · Erstellt von: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (Geschäftsführer, JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 18. September 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

+++ Silbermarkt trifft auf neue Projektfantasie! +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in unserem vorherigen Beitrag stand vor allem der Bau von "El Tigre' im Mittelpunkt. Jetzt liefert Silver Tiger (WKN: A2P4YL) einen neuen geologischen Hebel: Die nördlichen Adern "Caleigh' und "Protectora' zeigen hochgradige Treffer - nur rund 700 m vom Minenbau entfernt.

Silber bleibt Anlagegut und Industriemetall zugleich. Nach der 2026-Prognose des Silver Institute, über die Reuters berichtete, könnte der globale Markt das sechste Defizitjahr in Folge verzeichnen. Bei Silver Tiger (WKN: A2P4YL) trifft dieser Marktimpuls auf eine konkrete Projektstory: Die Mine wird gebaut, während die Exploration weiteres Potenzial testet.

Der stärkste Treffer kommt aus "Caleigh'!

Die am 11. September 2026 veröffentlichte Meldung rückt den nördlichen Bereich von "El Tigre' in den Vordergrund. Silver Tiger (WKN: A2P4YL) meldete dort neue Ergebnisse aus dem Sommerprogramm 2026 an den epithermalen "Caleigh'- und "Protectora'-Adern sowie aus einer neu beschriebenen "Northern Stockwork'-Zone.

Das stärkste Ergebnis stammt aus Bohrloch ET-26-649: Über 2,1 m wurden 7.715,1 g/t Silberäquivalent beziehungsweise 102,87 g/t Goldäquivalent gemeldet. Der Abschnitt enthielt 35,39 g/t Gold und 5.061,1 g/t Silber. Innerhalb dieses Intervalls lagen zudem 0,53 m mit 29.620 g/t AgEq beziehungsweise 394,93 g/t AuEq - 136,20 g/t Gold und 19.405 g/t Silber.

Quelle: Silver Tiger Metals

Für die Größe des Systems zählt auch die Breite. Und dafür ist Bohrloch ET-26-643 besonders relevant, dass zwischen 16,9 und 109,9 m über eine Länge von 93 m 70,1 g/t AgEq75 m bestehend aus 0,38 g/t Gold und 41,2 g/t Silber hervorbrachte. Auf Basis des verwendeten Preisverhältnisses von 1:75 entspricht dies 70,1 g/t Silberäquivalent (AgEq75) beziehungsweise 0,93 g/t Goldäquivalent (AuEq). Innerhalb dieses Abschnitts lagen 0,60 m mit 7,40 g/t Gold und 1.737,0 g/t Silber - umgerechnet 2.292,2 g/t AgEq75 beziehungsweise 30,56 g/t AuEq.

Bohrloch ET-26-638 bestätigt zusätzlich die oberflächennahe Mineralisierung: Zwischen 20,7 und 37,8 m enthielten 15,5 m 0,62 g/t Gold und 55,2 g/t Silber. Das entspricht 101,9 g/t AgEq75 beziehungsweise 1,36 g/t AuEq. Ein 0,65 m langer Teilabschnitt enthielt 10,40 g/t Gold und 667,0 g/t Silber - entsprechend 1.457 g/t AgEq75 beziehungsweise 19,4 g/t AuEq. Damit verbinden die Ergebnisse breite, oberflächennahe Mineralisierung mit hochgradigen Aderabschnitten.

Hochgradige Adern treffen auf ein breites Stockwork!

Die neue Geologie ist für die Story wichtiger als ein Spitzenwert. Denn "Caleigh' und "Protectora'liegen nur rund 700 m nördlich der im Bau befindlichen "Heap-Leach'-Mine. Silver Tiger (WKN: A2P4YL) interpretiert sie als Verwerfungsfortsetzungen der bekannten südlichen Adern, darunter "Sooy', "El Tigre' Seitz-Kelly', mit vergleichbarer Mineralogie, Struktur und Wirtsgestein. Die Adernsind weiterhin entlang des Streichens und in die Tiefe offen.

Quelle: Silver Tiger Metals

Parallel dazu zeichnet sich im Umfeld eine neue "Stockwork'-Zone ab. Die breiten Abschnitte aus Bohrloch ET-26-643 und weitere 2026-Bohrungen stützen die Annahme, dass sich die für den Tagebau geplante Mineralisierung nach Norden fortsetzt. Daraus könnte eine nicht zu unterschätzende zusätzliche Tagebau- oder Untertage-Optionalität entstehen.

Die Mine wird gebaut - die Exploration läuft weiter!

Die neuen Bohrungen ergänzen einen bereits definierten Entwicklungsweg: Silver Tiger baut die "Stockwork'-Zone des zu 100% eigenen "El-Tigre'-Projekts in Sonora. Nach dem Bau-Update vom 8. Juli 2026 waren 166 Personen vor Ort, 100.000 Arbeitsstunden geleistet, wichtige Utensilien wie Brecher, Förder- und Stacker-System sowie "Merrill-Crowe'-Anlage und Raffinerie bestellt. Die Erdarbeiten für Haufenlaugung, Teiche und Brecherplattformen hatten ebenfalls bereits begonnen.

Die aktualisierte "Stockwork-PFS' vom Januar 2026 liefert den wirtschaftlichen Referenzrahmen: Im Basisfall mit 38,- USD je Silberunze und 3.200,- USD je Goldunze weist sie einen NPV5 nach Steuern von 456 Mio. USD, eine "IRR' von 65,7% und eine Amortisationsdauer von 1,4 Jahren aus. Die Studie modelliert 43 Mio. zahlbare AgEq-Unzen über zehn Jahre, 86,8 Mio. USD initiales Kapital einschließlich 9,3 Mio. USD Reserve für Unvorhergesehenes sowie durchschnittliche "AISC' von 14,50 USD je AgEq-Unze.

Nächste Katalysatoren!

Silver Tiger (WKN: A2P4YL) plant weitere Bohrungen zur Verdichtung des nördlichen Bereichs.Parallel soll der Bau voranschreiten. Im Fokus stehen zusätzliche Bohrergebnisse, Baufortschritt, Prozessausrüstung und Infrastruktur. Das Unternehmen zielt auf den erstenEdelmetallfluss im Dezember 2027 hin.

Von Silver Tiger bezahlte Anzeige. Der nachfolgende von Commodity-TV produzierte Beitrag erscheint im Auftrag von Silver Tiger und gibt zusätzliche Einblicke zum Unternehmen.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/silver-tiger-metals-mexicos-next-silver-mine-is-already-being-built/

Fazit:

Silver Tiger (WKN: A2P4YL) verbindet Highgrade mit Potenzial: 7.715,1 g/t AgEq75 über 2,1 m treffen auf 93 m Mineralisierung und weitere hochgradige Gehalte bei "Protectora'. Die Resultate liegen direkt neben einem Projekt, das gerade gebaut wird.

Die Investmentthese bleibt damit klar: Der Bau der "Stockwork'-Zone könnte den Weg zu einem ersten Cashflow ebnen. Die nördlichen Adern könnten das langfristige Potenzial erweitern. Die nächsten Katalysatoren sind: weitere Bohrdaten und die Baufortschritte. Und hier könnte Silver Tiger (WKN: A2P4YL) tatsächlich noch mit der ein oder anderen positiven Überraschung aufwarten.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und Einordnung

Die redaktionelle Darstellung stützt sich auf die Originalmeldung von Silver Tiger Metals vom 11.09.2026, die im Beitrag verlinkten technischen Unterlagen, Unternehmensmeldungen und Finanzberichte sowie die Marktinformationen des Silver Institute. Unternehmensangaben und Zielsetzungen sind als solche kenntlich gemacht; Studienwerte werden nicht als Ist-Daten dargestellt.

Silver Tiger Metals Inc. hat den Beitrag vor Veröffentlichung weder fachlich geprüft noch kommentiert oder freigegeben.

Silver Tiger, Explorationsergebnisse Northern Area vom 11.09.2026 - Originalveröffentlichung/Distribution: Originalquelle öffnen

Silver Tiger, Construction Update vom 08.07.2026: Originalquelle öffnen

Silver Tiger, Untertage-PEA und aktualisierte Stockwork-PFS vom 20.01.2026: Originalquelle öffnen

Silver Tiger, ungeprüfter Zwischenabschluss zum 30.06.2026: Originalquelle öffnen

Silver Institute/Reuters, Marktprognose 2026: Originalquelle öffnen

Intro-Bild: stock.adobe.com; A festive banner announcing a jackpot win with animated confetti and brightly lit slot machines - von Davy

Disclaimer und Offenlegung

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Autor und Interessenkonflikte. Ersteller ist die JS Research GmbH, Olsberg; Autor ist Jörg Schulte. Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist der BaFin gemäß § 86 WpHG angezeigt. Jörg Schulte hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien von unter 0,5% in Silver Tiger Metals Inc. Es bestehen keine direkten Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen zu Silver Tiger; eine Beteiligung des Emittenten von mindestens 5% an SRC ist nicht bekannt. SRC, JS Research und nahestehende Personen können ihre Positionen und Geschäftsbeziehungen künftig ändern; soweit gesetzlich erforderlich, werden Änderungen offengelegt.

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Technische Angaben, Studien und Bohrergebnisse. Technische und wissenschaftliche Angaben zu El Tigre beruhen auf den im Beitrag verlinkten Unternehmensveröffentlichungen und technischen Unterlagen. Der Verfasser hat diese Angaben nicht eigenständig verifiziert und ist kein Qualified Person im Sinne des kanadischen Bergbaurechts. Bohrabschnitte sind gemeldete Kernlängen und müssen nicht den wahren Mächtigkeiten entsprechen. NPV, IRR, Payback, Produktionsmengen, Kosten, AISC, AgEq und AuEq sind - soweit nicht ausdrücklich anders bezeichnet - Ergebnisse beziehungsweise Kennzahlen technischer oder wirtschaftlicher Studien. Eine PEA ist eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung und bietet regelmäßig eine geringere Sicherheit als eine PFS. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben nicht automatisch nachgewiesene wirtschaftliche Gewinnbarkeit. AgEq, AuEq und AISC sind keine einheitlich gesetzlich definierten Größen; Vergleiche mit anderen Unternehmen können eingeschränkt sein. Maßgeblich bleiben die vollständigen Originalberichte und deren Annahmen.

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