Berlin - Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa hält eine große Mehrheit der Deutschen freiwilliges Engagement für wichtig für das Funktionieren der Demokratie. Das berichten die Sender RTL und ntv, die die Erhebung in Auftrag gegeben haben.
Demnach halten 87 Prozent das freiwillige Engagement von Bürgern, etwa in Vereinen, Bürgerinitiativen, Gewerkschaften oder politischen Parteien, für sehr oder eher wichtig. Nur zehn Prozent messen ihm eine geringe oder keine Bedeutung bei.
Regelmäßig selbst ehrenamtlich tätig sind nach eigenen Angaben 39 Prozent der Befragten. Zwischen den Altersgruppen gibt es dabei nur geringe Unterschiede: Bei den 18- bis 29-Jährigen engagieren sich 37 Prozent regelmäßig, bei den Über-60-Jährigen 41 Prozent.
Deutlich geringer ist das Engagement im engeren politischen Sinne. Nur sieben Prozent der Befragten geben an, regelmäßig etwa in einer Partei, Bürgerinitiative oder Gewerkschaft aktiv zu sein. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind es drei Prozent.
Demnach halten 87 Prozent das freiwillige Engagement von Bürgern, etwa in Vereinen, Bürgerinitiativen, Gewerkschaften oder politischen Parteien, für sehr oder eher wichtig. Nur zehn Prozent messen ihm eine geringe oder keine Bedeutung bei.
Regelmäßig selbst ehrenamtlich tätig sind nach eigenen Angaben 39 Prozent der Befragten. Zwischen den Altersgruppen gibt es dabei nur geringe Unterschiede: Bei den 18- bis 29-Jährigen engagieren sich 37 Prozent regelmäßig, bei den Über-60-Jährigen 41 Prozent.
Deutlich geringer ist das Engagement im engeren politischen Sinne. Nur sieben Prozent der Befragten geben an, regelmäßig etwa in einer Partei, Bürgerinitiative oder Gewerkschaft aktiv zu sein. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind es drei Prozent.
© 2026 dts Nachrichtenagentur