Wie Canaccord je eingesetztem Dollar einen potenziellen impliziten Wert von rund 2 US-Dollar modelliert

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Wann haben Sie zuletzt in ein Unternehmen an der TSX Venture Exchange investiert, das tatsächlich etwas verkauft?

Verbreitet im Auftrag von: Elevate Service Group Inc.



Denken Sie daran, was Ihnen an dieser Börse üblicherweise begegnet: ein Bohrprogramm, ein Genehmigungsantrag oder eine Technologie, die sich noch in der Erprobung befindet. Finanziert wird all das von Anlegern, die immer wieder Kapital nachschießen, bis sich eines Tages zeigt, ob das Vorhaben gelingt oder scheitert.

Betrachten Sie nun Elevate Service Group Inc. (WKN: A41MZW | FSE: Y19). Das Unternehmen verfügt über einen jährlichen Pro-forma-Umsatz von rund 90 Mio. CAD und ein bereinigtes Pro-forma-EBITDA von etwa 10,7 Mio. CAD (operatives Ergebnis ohne einmalige und nicht zahlungswirksame Posten). Beide Angaben sind nicht nach IFRS definierte Kennzahlen. Sie beruhen auf sechs operativen Unternehmen, die ausnahmslos bereits zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein positives EBITDA erwirtschafteten.¹,²

Aktiendetailseite E levate Service Group Inc. - (WKN: A41MZW)

Der Börsenwert des gesamten Unternehmens liegt bei etwa 113 Mio. CAD (17 September). Damit zahlt der Markt derzeit ungefähr einen Dollar für jeden Dollar jährlichen Pro-forma-Umsatzes.³

Diese Diskrepanz hat einen Grund: Die meisten Anleger achten bei einem Small Cap auf das Falsche. Sie folgen der Story.

Profis achten auf die dahinterliegende Formel. Ein bestimmter rechnerischer Zusammenhang steht hinter einigen der erfolgreichsten börsennotierten Unternehmen der vergangenen dreißig Jahre. Er ist nicht kompliziert, wird aber kaum je verständlich erklärt.

Er lässt sich so zusammenfassen:

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Elevate (WKN: A41MZW) kauft ein nicht börsennotiertes Unternehmen zum etwa 3,5-Fachen des EBITDA. Elevates eigenes EBITDA bewertet der Aktienmarkt derzeit mit ungefähr dem 8-Fachen. Da Elevate (WKN: A41MZW) für jeden Dollar Ergebnis deutlich weniger zahlt, als der Markt bei der Bewertung seiner Aktien zugrunde legt, erhöht jede Transaktion zu diesen Konditionen ab ihrem Vollzug das auf jede Elevate-Aktie entfallende Ergebnis. Im Investmentbanking spricht man von einem "akkretiven", also ergebnissteigernden, Effekt. Einfach ausgedrückt: Nach jeder Übernahme entfällt auf jede Aktie mehr Ergebnis als zuvor, ohne dass dafür neue Kunden gewonnen oder der operative Betrieb grundlegend umgestaltet werden müssten.

Das ist der gesamte Antriebsmechanismus. Elevate Service Group Inc. (WKN: A41MZW) hat ihn seit dem Börsengang bereits viermal genutzt - zusätzlich zu den beiden Unternehmen, mit denen die Plattform an den Start ging.

Die Belege

Das ist keine Theorie. Jede der folgenden Transaktionen ist abgeschlossen, und der jeweilige Kaufpreis wurde veröffentlicht.

Seit November 2025 hat Elevate (WKN: A41MZW) sechs Unternehmen aus dem Bereich Gebäudedienstleistungen in die Plattform aufgenommen: die beiden Gründungsunternehmen, die im Zuge des Börsengangs erworben wurden, sowie vier weitere zwischen Januar und Mai 2026. Canaccord Genuity hat alle sechs Transaktionen zusammengerechnet: Zu einem gesamten Unternehmenswert (Enterprise Value) von rund 37,2 Mio. CAD wurden Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von etwa 88,2 Mio. CAD und einem EBITDA von ungefähr 10,7 Mio. CAD erworben.

Auf Basis der Enterprise-Value-Berechnung von Canaccord entspricht dies einem aggregierten Kaufpreismultiplikator von etwa 3,5 auf das EBITDA.¹

Die Transaktionen im Einzelnen:

Charged Electric Services, Januar 2026. 1,5 Mio. CAD für ein Unternehmen, das in den elf Monaten vor dem Erwerb rund 5,3 Mio. CAD Umsatz und 0,9 Mio. CAD EBITDA erwirtschaftete. Der Umsatz lag mehr als 130% über dem Vorjahreswert. Der Kaufpreis entsprach ungefähr dem 1,5-Fachen des auf ein Jahr hochgerechneten EBITDA.4

Think Green Solutions, April 2026. 5,15 Mio. CAD für einen landesweit tätigen Anbieter gewerblicher LED-Beleuchtung mit einem durchschnittlichen Umsatz von rund 6,3 Mio. CAD und EBITDA-Margen von 22% bis 24%. Ungefähr das 3,4-Fache des EBITDA.5,¹

JJ&A Mechanical, April 2026. 745.000 CAD für einen Sanitär- und Heizungsbetrieb in British Columbia. Ungefähr das 3,7-Fache des EBITDA.5

TFI Food Equipment Solutions, Mai 2026. Laut Canaccord ein Unternehmenswert von rund 13,3 Mio. CAD für ein 1954 gegründetes Unternehmen mit etwa 40 Mio. CAD Umsatz und 4 Mio. CAD bereinigtem EBITDA. Ungefähr das 3,3-Fache des EBITDA.6,¹

Nun zur anderen Seite der Rechnung: Laut Canaccords Analyse vom September bewertet der Markt Elevate (WKN: A41MZW) mit etwa dem 8-Fachen des für das kommende Jahr erwarteten EBITDA.7

Zum 3,5-Fachen kaufen, zum 8-Fachen an der Börse bewertet werden - und den Vorgang wiederholen.

Canaccord beziffert den Effekt

Die Analysten haben es nicht bei einer allgemeinen Einschätzung belassen. In der Studie zur Aufnahme der Coverage schrieb Canaccord Genuity, dass bei vergleichbaren Akquisitions- und Börsenbewertungsmultiplikatoren nach eigener Schätzung jeder für M&A eingesetzte kanadische Dollar einen Eigenkapitalwert von rund zwei kanadischen Dollar schafft.¹

Das ist der Kern der Investmentthese.

Unter den Annahmen von Canaccord wird aus jedem Dollar, den dieses Unternehmen für eine Übernahme ausgibt, ein Wert von rund zwei Dollar für seine Aktionäre. Da die Rechnung durch den gezahlten Kaufpreis bestimmt wird, schlägt sich der Vorteil je Aktie bereits nieder, sobald das jeweilige Unternehmen konsolidiert wird.

Damit stellt sich die naheliegende Frage: Wie viel Kapital steht dafür zur Verfügung?

Die Finanzierungsbasis wächst

Elevate (WKN: A41MZW) hat den Sommer genutzt, um sich finanziell für weitere Übernahmen zu rüsten.

Am 16. Juli 2026 schloss das Unternehmen eine auf 10 Mio. CAD aufgestockte Aktienplatzierung zu 1,90 CAD je Aktie im Bought-Deal-Verfahren ab, bei dem die Konsortialbanken die Aktien fest übernehmen. Die Federführung lag bei Beacon Securities; Canaccord Genuity und Raymond James gehörten dem Konsortium an. Gleichzeitig erhielt Elevate (WKN: A41MZW) von einer kanadischen Bank der Kategorie Schedule I ein Term Sheet über eine Akquisitionskreditlinie von 25 Mio. CAD, also zweckgebundene Mittel für Unternehmenskäufe. Zudem wurde die Betriebsmittelkreditlinie von 6 Mio. CAD auf 7,5 Mio. CAD erhöht und der Zinssatz gesenkt.8

Große Banken stellen Akquisitionskreditlinien nicht wahllos bereit. Für ein Unternehmen von Elevates Größe ist dies ein erhebliches Vertrauensvotum in die zugrunde liegenden Cashflows. Canaccord hat nachgerechnet: Zusammen mit dem Eigenkapital würde die Kreditlinie nach ihrem endgültigen Abschluss rund 35 Mio. CAD für Investitionen bereitstellen. Das entspricht etwa 33% des gesamten Unternehmenswerts.7

Würden diese 35 Mio. CAD zu den bisher von Elevate (WKN: A41MZW) gezahlten Bewertungen eingesetzt, ließe sich damit in einer beispielhaften Rechnung ein zusätzliches jährliches EBITDA von rund 10 Mio. CAD erwerben.

Zur Einordnung: Canaccord erwartet für 2027 ein bereinigtes EBITDA von etwa 13 Mio. CAD - ohne eine einzige weitere Übernahme.7

Das bereits aufgenommene beziehungsweise in Aussicht gestellte Kapital könnte dieses EBITDA bei den bislang gezahlten Bewertungen somit annähernd verdoppeln. Und zwar bevor auch nur ein neuer Kunde gewonnen wird.

Warum Eigentümer zum 3,5-Fachen verkaufen

Die Frage ist berechtigt: Wenn diese Unternehmen innerhalb von Elevate (WKN: A41MZW) mit dem 8-Fachen bewertet werden, warum akzeptiert ein Eigentümer das 3,5-Fache?

Weil eine Bewertung zum 8-Fachen für diesen Eigentümer keine verfügbare Option ist. Das war sie auch zuvor nicht.

Elevate (WKN: A41MZW) beziffert den kanadischen Facility-Management-Markt auf rund 75 Mrd. CAD und weist darauf hin, dass auf die zehn größten Anbieter weniger als 10% entfallen. Unter Berufung auf Statistics Canada zählt Canaccord in Kanada mehr als 30.000 Betriebe für Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Elektro- und Verkabelungsarbeiten. Über 95% von ihnen beschäftigen weniger als 50 Mitarbeiter.²,¹,?

Dabei handelt es sich überwiegend um inhabergeführte Handwerksbetriebe, deren Gründer häufig über die Nachfolge nachdenken. Für ihre Anteile gibt es keinen Börsenmarkt, und bei einem Unternehmen mit 2 Mio. CAD Umsatz stehen Private-Equity-Käufer nicht Schlange. Realistisch bleiben der Verkauf an einen lokalen Wettbewerber, die Geschäftsaufgabe oder der Verkauf an einen Konsolidierer, der teils bar und teils in Aktien zahlen kann, Bewährtes im Betrieb erhält und durch bessere Systeme unterstützt.

Genau so hat Elevate (WKN: A41MZW) seine Transaktionen strukturiert: mit Barmitteln und Elevate-Aktien sowie bei mehreren Übernahmen zusätzlich mit Schuldscheinen und aufgeschobenen Kaufpreiszahlungen. Für die an Verkäufer ausgegebenen Aktien gelten dabei Haltefristen von bis zu fünf Jahren.4,5,6

Beacon Securities geht davon aus, dass das Unternehmen jährlich drei bis vier Ergänzungsakquisitionen zu EBITDA-Multiplikatoren vom 3- bis 5-Fachen abschließen kann. Das Management selbst nennt für regionale Ergänzungsakquisitionen - Betriebe mit zehn Technikern und zehn Servicefahrzeugen - einen Zielkorridor vom etwa 2- bis 4-Fachen des EBITDA.¹°,¹¹

Verkäufer, die Elevate-Aktien erhalten, bleiben am weiteren wirtschaftlichen Erfolg beteiligt. Ein wesentlicher Teil der Kaufpreise wurde in Elevate-Aktien mit Haltefristen und bei mehreren Transaktionen in zeitlich gestaffelt zu bedienenden Schuldscheinen beglichen, statt vollständig und sofort in bar. Diejenigen, die diese Betriebe am besten kennen, halten damit selbst Aktien der Plattform oder Forderungen gegen sie.4,5,6

Bei mehr als 30.000 Betrieben im adressierbaren Markt dürften Elevate (WKN: A41MZW) die Übernahmeziele nicht ausgehen. Das Management verfolgt aktiv eine umfangreiche Pipeline von Akquisitionsmöglichkeiten, und die nächste Transaktion steht bevor.¹¹

Weiteres Potenzial nach dem Erwerb

Die bisherige Betrachtung unterstellt, dass sich ein übernommenes Unternehmen nach dem Erwerb nicht weiterentwickelt. Das ist jedoch nicht der Fall. Nach Abschluss einer Transaktion kommen zwei Effekte hinzu.

Mehr Eigenleistung. Elevate (WKN: A41MZW) erbringt derzeit etwa 55% seiner Leistungen selbst und strebt einen Anteil von 75% bis 80% an. Laut Beacon liegen die Margen bei intern erbrachten Leistungen bei mindestens 60%, gegenüber etwa 15% bis 20% bei Leistungen durch Subunternehmer. Jeder intern übernommene Auftrag erhöht damit die Marge auf bereits vorhandene Umsätze.¹,¹°

Cross-Selling. Ein Elevate-Kunde nimmt derzeit im Durchschnitt Leistungen aus ein bis zwei Dienstleistungsbereichen in Anspruch. Das Management strebt drei bis vier an. Mittel- bis langfristig sieht es in Kanada ein Cross-Selling-Potenzial von "mehreren Hundert Millionen Dollar" und zielt für die gesamte Plattform auf ein jährliches organisches Wachstum von 10% bis 15%.¹,²

Das zum 3,5-Fachen erworbene EBITDA bleibt also nicht auf seinem Ausgangsniveau. Es wächst.

Die Risiken klar benannt

Diese Strategie funktioniert nur so lange, wie ihre Voraussetzungen erfüllt sind. Beide Banken weisen auf dieselben möglichen Schwachstellen hin. Elevates Wachstum hängt davon ab, weiterhin Übernahmeziele zu finden, deren Erwerb zu finanzieren und abzuschließen und die Unternehmen erfolgreich zu integrieren. Nichts davon ist garantiert: Es besteht keine Gewissheit, dass eine Transaktion aus der Pipeline zustande kommt; geeignete Unternehmen sind möglicherweise nicht dauerhaft zu diesen Bewertungen verfügbar; die Akquisitionskreditlinie muss noch endgültig vereinbart werden; Integrationen können scheitern; mit weiteren Zukäufen steigt die Verschuldung; und künftige Transaktionen könnten die Ausgabe neuer Aktien erfordern, wodurch bestehende Aktionäre verwässert würden.7,¹°

Das sind die tatsächlichen Risiken, und sie sind ernst zu nehmen. Ebenso wichtig ist jedoch, sie von anderen Risiken zu unterscheiden.

Bleiben bei einem kleinen Explorationsunternehmen die Bohrerfolge aus, fehlt die operative Grundlage: Das Bohrprogramm war das Geschäftsmodell. Dann bleibt nur, weiteres Kapital aufzunehmen und es erneut zu versuchen. Würde Elevate (WKN: A41MZW) hingegen nie wieder ein Unternehmen kaufen, käme lediglich die Akquisitionstätigkeit zum Stillstand. Die Aktionäre wären weiterhin an rund 90 Mio. CAD jährlichem Pro-forma-Umsatz und etwa 10,7 Mio. CAD bereinigtem Pro-forma-EBITDA beteiligt. Diese werden von sechs Unternehmen erwirtschaftet, die bereits vor ihrer Übernahme durch Elevate (WKN: A41MZW) ein positives EBITDA erzielten und McDonald's, Starbucks und Loblaws auch dann weiter bedienen, wenn keine weitere Transaktion mehr zustande kommt.¹,²

Die Übernahmen schaffen hier zusätzliches Potenzial; sie sichern nicht erst das Überleben. Darin liegt der Unterschied zu einem Großteil der Unternehmen, die Anlegern an der TSX Venture Exchange begegnen. Und genau diesen Punkt betont das Management besonders deutlich: Jedes erworbene Unternehmen erwirtschaftete bereits am Tag seiner Übernahme ein positives EBITDA.¹¹

Den Risiken stehen somit gegenüber: sechs abgeschlossene Unternehmenskäufe zum durchschnittlich etwa 3,5-Fachen des EBITDA, 10 Mio. CAD frisches Eigenkapital, ein Bank-Term-Sheet über 25 Mio. CAD Akquisitionsfinanzierung, ein adressierbarer Markt mit mehr als 30.000 Betrieben und eine Investmentbank, die unter ihren Annahmen schätzt, dass jeder eingesetzte Dollar einen Wert von rund zwei Dollar schafft.

Der Mechanismus ist etabliert, er funktioniert bereits, und die nächste Transaktion steht bevor. Es bleibt die Entscheidung, ob Sie daran beteiligt sein möchten.

Aktiendetailseite Elevate Service Group Inc. - (WKN: A41MZW)



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Dieser Artikel enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die gegenwärtigen Erwartungen und Einschätzungen von Elevate Service Group Inc. hinsichtlich künftiger Ereignisse beziehen. In einigen Fällen lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Formulierungen wie "kann", "könnte", "wird", "erwarten", "davon ausgehen", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "hindeuten", "anstreben", "glauben", "prognostizieren", "zum Ziel setzen" oder "wahrscheinlich" sowie deren Verneinungen oder grammatikalischen Abwandlungen oder ähnlichen Ausdrücken erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe. Elevate Service Group Inc. stützt diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seine derzeitigen Erwartungen und Prognosen zu künftigen Ereignissen und finanziellen Entwicklungen, die nach Einschätzung des Unternehmens seine Finanzlage, Ertragslage, Geschäftstätigkeit, Aussichten und seinen Finanzierungsbedarf beeinflussen könnten. 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IN DIESEM ARTIKEL ZITIERTE ANALYSTENSTUDIEN. Dieser Artikel nimmt Bezug auf veröffentlichte Aktienanalysen zu Elevate Service Group Inc., die von Canaccord Genuity Corp. und Beacon Securities Limited erstellt wurden. Die in diesem Artikel beschriebenen Anlageurteile, Kursziele, Prognosen, Bewertungsmultiplikatoren und Szenarien für Aufwärtspotenzial geben die Einschätzungen und Schätzungen dieser Häuser zum Datum ihrer jeweiligen Berichte wieder. Es handelt sich nicht um unsere eigenen Einschätzungen oder Schätzungen und auch nicht um ein Versprechen, eine Prognose oder eine Garantie für die künftige Aktienkursentwicklung. Kursziele sind keine Vorhersagen eines Werts, der tatsächlich erreicht werden wird. Beide Häuser legen offen, dass sie in den vorangegangenen zwölf Monaten Investmentbanking-Dienstleistungen für Elevate Service Group Inc. erbracht und hierfür Vergütungen erhalten haben. Daraus ergibt sich ein Interessenkonflikt. Analystenschätzungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und könnten bereits geändert worden sein. Leser sollten die vollständigen Research-Berichte einschließlich aller Annahmen, Risikofaktoren und Offenlegungen beschaffen und lesen, statt sich auf die hier zitierten Auszüge zu verlassen.

Quellen

Canaccord Genuity Corp., "Come together", Initiation of Coverage, Elevate Service Group Inc. (SERV-TSXV), 16 July 2026. BUY, C$3.25 price target. https://elevateservicegroup.com/presentation-deck/ https://stockanalysis.com/quote/tsxv/SERV/ https://elevateservicegroup.com/elevate-service-group-completes-strategic-electrical-services-acquisition-accelerating-platform-scale-and-technician-internalization/ https://elevateservicegroup.com/elevate-service-group-completes-acquisition-of-think-green-solutions-establishing-national-lighting-platform-and-acquires-jja-mechanical/ https://elevateservicegroup.com/elevate-service-group-closes-acquisition-of-tfi-food-equipment-solutions-a-leading-foodservice-equipment-distributor-and-service-provider/ Canaccord Genuity Corp., "Let it roll (up)", Raising Target Price, Elevate Service Group Inc. (SERV-TSXV), 1 September 2026. BUY, C$3.50 price target. https://elevateservicegroup.com/elevate-service-group-announces-closing-of-upsized-10-million-bought-deal-equity-offering-and-secures-term-sheet-for-25-million-acquisition-facility/ Statistics Canada, Table 33-10-1-095-01, Canadian Business Counts with employees, December 2025, as cited in Canaccord Genuity Corp., Initiation of Coverage, 16 July 2026. Beacon Securities Limited, "Buy It, Scale It, Elevate It", Initiating Coverage, Elevate Service Group Inc. (SERV-V), 20 May 2026. Buy, C$4.00 price target. Management commentary, Elevate Service Group Inc., September 9, 2026, provided to the publisher and reviewed by the Company prior to publication.

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Einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit von Elevate Service Group Inc. verbundenen Risiken bieten die Risikofaktoren in den im Rahmen der laufenden Publizitätspflichten veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens. Hierzu zählen insbesondere die zuletzt eingereichten jährlichen und unterjährigen Managementberichte ("Management's Discussion and Analysis") sowie das bei der TSX Venture Exchange eingereichte "Filing Statement". Diese Unterlagen sind im SEDAR+-Profil von Elevate Service Group Inc. unter www.sedarplus.ca abrufbar.



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