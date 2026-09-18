NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Brauereikonzerns zählten in diesem Jahr bisher zu den stärksten Konsumwerten, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Zu verdanken sei dies der guten Ergebnisentwicklung und der Rückkehr zum Absatzwachstum. Auf dem anstehenden Kapitalmarkttag dürfte es vor allem um den Cashflow gehen und damit perspektivisch um höhere Ausschüttungen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 23:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: BE0974293251
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 23:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 00:15 / BST
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