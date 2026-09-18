NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Brauereikonzerns zählten in diesem Jahr bisher zu den stärksten Konsumwerten, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Zu verdanken sei dies der guten Ergebnisentwicklung und der Rückkehr zum Absatzwachstum. Auf dem anstehenden Kapitalmarkttag dürfte es vor allem um den Cashflow gehen und damit perspektivisch um höhere Ausschüttungen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 23:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 00:15 / BST

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