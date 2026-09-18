Nvidia-Chef Jensen Huang erwartet, dass der Konzern im kommenden Jahr doppelt so viele Chips verkaufen wird wie 2026. Die Nvidia-Aktie reagierte am Donnerstag mit einem Plus von +2,5% auf 219,34 US$. Analysten sehen den fairen Wert im Durchschnitt sogar bei rund 329 US$ - allerdings bedeutet eine Verdoppelung der Stückzahl nicht automatisch doppelte Umsätze oder Gewinne. Die spektakuläre Prognose hat einen Haken Nvidia veröffentlicht bislang keine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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