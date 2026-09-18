Wiesbaden - Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Juli 2026 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) 1,5 Prozent und nominal (nicht preisbereinigt) 1,3 Prozent mehr umgesetzt als im Juni 2026. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2025 sank der Umsatz real um 4,0 Prozent, wohingegen er nominal um 3,0 Prozent stieg.
Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Juli 2026 gegenüber Juni 2026 einen Umsatzzuwachs von real 1,4 Prozent und nominal 0,1 Prozent. Gegenüber Juli 2025 sank der Umsatz real um 2,0 Prozent und stieg nominal um 2,9 Prozent.
In der Gastronomie stieg der Umsatz im Juli 2026 gegenüber Juni 2026 real um 1,6 Prozent und nominal um 1,7 Prozent. Im Vergleich zum Juli 2025 sank der Umsatz real um 4,7 Prozent, wohingegen er nominal um 3,1 Prozent stieg, so Destatis.
Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Juli 2026 gegenüber Juni 2026 einen Umsatzzuwachs von real 1,4 Prozent und nominal 0,1 Prozent. Gegenüber Juli 2025 sank der Umsatz real um 2,0 Prozent und stieg nominal um 2,9 Prozent.
In der Gastronomie stieg der Umsatz im Juli 2026 gegenüber Juni 2026 real um 1,6 Prozent und nominal um 1,7 Prozent. Im Vergleich zum Juli 2025 sank der Umsatz real um 4,7 Prozent, wohingegen er nominal um 3,1 Prozent stieg, so Destatis.
© 2026 dts Nachrichtenagentur