Fragt man die meisten Photovoltaik-Installateure in Deutschland, sind sie mit dem Geschäftsjahr 2026 im Allgemeinen zufrieden, manche reden sogar vom besten Jahr seit Langem. Auf der anderen Seite liest man immer häufiger von Insolvenzen sehr großer Solarfirmen - Enerparc aus dem Bereich der Projektentwickler, RCT Power aus der Sparte der Hersteller sind nur die prominentesten Beispiele hierzulande. Diese Meldungen schockieren, zumal sie die älteren Hasen in der Branche an die Zeit um 2012 bis 2014 erinnern, als nach drei sehr guten Jahren in Folge durch einen Förderungskahlschlag, verantwortet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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