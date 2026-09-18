Bei Cambria Gold Mines handelt es sich um ein interessantes Goldprojekt mit dem Ziel, vorhandene Lagerstätten weiter zu erkunden und später wirtschaftlich abzubauen. Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie ist das Projekt Red Mountain. Was ist das Besondere daran? Projekt Red Mountain Neben den Projekten Premier Gold und Mount Margaret bildet Red Mountain einen zentralen Baustein für den geplanten späteren Erzabbau. Laut Unternehmensangaben soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de