Datum der Anmeldung:
11.09.2026
Aktenzeichen:
B5-63/26
Unternehmen:
Aluminium Corporation of China (Chinalco) / Rio Tinto / Companhia Brasileira de Alumínio (September 2026) (Anteils- und Kontrollerwerb, Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens))
Produktmärkte:
Aluminiumoxid, Aluminiumprodukte, Aluminiumschrott, Bauxit
11.09.2026
Aktenzeichen:
B5-63/26
Unternehmen:
Aluminium Corporation of China (Chinalco) / Rio Tinto / Companhia Brasileira de Alumínio (September 2026) (Anteils- und Kontrollerwerb, Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens))
Produktmärkte:
Aluminiumoxid, Aluminiumprodukte, Aluminiumschrott, Bauxit
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