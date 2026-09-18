Datum der Anmeldung:
09.09.2026
Aktenzeichen:
B5-98/26
Unternehmen:
Remondis / AWIGO Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück (Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens)
Produktmärkte:
Erfassung Sortierung und Aufbereitung von nicht-gefährlichen Gewerbeabfällen, Sortierung und Vorbehandlung von Gewerbeabfällen zur Herstellung von Ersatzbrennstoffen (EBS)
09.09.2026
Aktenzeichen:
B5-98/26
Unternehmen:
Remondis / AWIGO Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück (Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens)
Produktmärkte:
Erfassung Sortierung und Aufbereitung von nicht-gefährlichen Gewerbeabfällen, Sortierung und Vorbehandlung von Gewerbeabfällen zur Herstellung von Ersatzbrennstoffen (EBS)
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