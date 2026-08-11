Datum der Anmeldung:
05.08.2026
Aktenzeichen:
B5-83/26
Unternehmen:
Remondis / Bellersheim Abfallwirtschaft / Bellersheim Metall / Recybell (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Erfassung und Umschlag von Siedlungsabfällen, Erfassung und Umschlag von nicht-gefährlichen Gewerbeabfällen, Erfassung von FE-Metallen und NE-Metallen, Logistikleistungen für gefährliche Abfälle, Sortierung und Vorbehandlung von Gewerbeabfällen und LVP, Verwertung von Bioabfällen
05.08.2026
Aktenzeichen:
B5-83/26
Unternehmen:
Remondis / Bellersheim Abfallwirtschaft / Bellersheim Metall / Recybell (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Erfassung und Umschlag von Siedlungsabfällen, Erfassung und Umschlag von nicht-gefährlichen Gewerbeabfällen, Erfassung von FE-Metallen und NE-Metallen, Logistikleistungen für gefährliche Abfälle, Sortierung und Vorbehandlung von Gewerbeabfällen und LVP, Verwertung von Bioabfällen
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