Datum der Anmeldung:
27.02.2026
Aktenzeichen:
B5-37/26
Unternehmen:
REMONDIS / Saubermacher Dienstleistung (Anteilserwerb)
Produktmärkte:
Aufbereitung von Batterien, Batterierecycling, Erfassung gebrauchter Batterien, Erfassung und Entsorgung von Abfällen, Rücknahmesysteme für gebrauchte Batterien
27.02.2026
Aktenzeichen:
B5-37/26
Unternehmen:
REMONDIS / Saubermacher Dienstleistung (Anteilserwerb)
Produktmärkte:
Aufbereitung von Batterien, Batterierecycling, Erfassung gebrauchter Batterien, Erfassung und Entsorgung von Abfällen, Rücknahmesysteme für gebrauchte Batterien
© 2026 Bundeskartellamt