Datum der Anmeldung:
09.02.2026
Aktenzeichen:
B3-33/26
Unternehmen:
Kleeschulte Erden GmbH & Co. KG, Rüthen (Remondis, Rethmann-Gruppe); Erwerb aller Anteile und Kontrolle über die Erden- und Kompostwerk Heinrich Strenge GmbH & Co. KG und die Gartenpracht GmbH, beide Ostrhauderfehn
Produktmärkte:
Consumer-Erden, Profi-Substrate
09.02.2026
Aktenzeichen:
B3-33/26
Unternehmen:
Kleeschulte Erden GmbH & Co. KG, Rüthen (Remondis, Rethmann-Gruppe); Erwerb aller Anteile und Kontrolle über die Erden- und Kompostwerk Heinrich Strenge GmbH & Co. KG und die Gartenpracht GmbH, beide Ostrhauderfehn
Produktmärkte:
Consumer-Erden, Profi-Substrate
© 2026 Bundeskartellamt