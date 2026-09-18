Sachseln - Beim Obwaldner Antriebsspezialisten Maxon kommt es demnächst zu einem Führungswechsel. Nach 15 Jahren an der Spitze des Unternehmens übergibt Eugen Elmiger den CEO-Posten an Andreas Richter. Der Wechsel findet im kommenden März 2027 statt, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Elmiger bleibt zudem dem Unternehmen als Vizepräsident des Verwaltungsrats erhalten. Der neue CEO Richter ist bereits seit 2020 im Unternehmen und derzeit COO ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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