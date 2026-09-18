Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet kaum verändert in den letzten Handelstag einer insgesamt freundlichen Handelswoche gestartet. Anleger bleiben kritisch wegen der Situation im Nahen Osten sowie der Öl- und Gasversorgung, auch wenn der Ölpreis über Nacht nochmals etwas nachgab. Damit dürfte der Schweizer Leitindex nach zuvor drei Verlustwochen wieder ein Wochenplus einfahren. Die Agenda gibt zu Wochenschluss abgesehen vom Ölpreis und den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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