Auf unserer Future of Energy Conference teilte Dr. Stefan Hahn, CFO, seine neuesten Ansichten zur Marktpositionierung und den kurzfristigen Perspektiven von tk nucera. Das Management sieht eine Verbesserung des Momentums im Bereich grünen Wasserstoffs, unterstützt durch fortschreitende FEED-Studien, strengere Regulierung und steigende Nachfrage nach Dekarbonisierung. Gleichzeitig sollte die wachsende installierte Basis ein zunehmendes Servicegeschäft unterstützen. Mit bewährter Technologie, einem asset-light Modell und starker finanzieller Flexibilität scheint tk nucera gut positioniert zu sein, um zu skalieren, sobald die Nachfrage ansteigt. Daher bestätigen wir unser BUY-Rating mit einem Kursziel von 15,00 EUR. Alle Aufzeichnungen der Konferenz finden Sie hier: https://research-hub.de/videos Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/thyssenkrupp-nucera-ag-co-kgaa
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