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Monatelang ging es für die Jungheinrich-Aktie eher zäh zur Sache. Jetzt aber tut sich was.Der Kurs hat sich schon ein wenig stabilisiert und blickt bereits auf die nächste Hürde, bzw. das nächste Etappenziel. Positiv ist, dass Analysten trotz vorsichtigerer Kursziele mehrheitlich mit Kaufen votieren. Die Zahlen aus dem ersten Halbjahr zeigen, dass es operativ es beim Intralogistik-Spezialisten solide läuft, aber reicht das, damit aus der jetzigen Stabilisierung ein richtig guter Rebound wird? Wir schauen auf die Zahlen, den Chart und was Anleger jetzt sonst noch alles so wissen sollten.

Solide Basis, vorsichtiger Optimismus

Jungheinrich steckt mitten in einem total spannenden Kapitel seiner Unternehmensgeschichte. Der Hersteller von Gabelstaplern, Lagertechnik und Intralogistik-Lösungen hat im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 2,67 Milliarden Euro erwirtschaftet, das operative Ergebnis lag bei 178 Millionen Euro. Macht eine Marge von 6,7 Prozent, was zwar kein Traumwert ist, aber ein Fundament, auf dem sich aufbauen lässt. An der Börse notierte die Aktie zuletzt um die 25 Euro. Klar, das Jahr insgesamt war für Jungheinrich-Aktie kein Zuckerschlecken und unterm Strich steht immer noch ein deutliches Minus, doch der Blick der Analysten bleibt überwiegend freundlich. Selbst als Citigroup ihr Kursziel im August von 36,50 auf 32 Euro einkassierte, blieb das Rating unverändert auf "Buy". Auch andere Häuser wie Bernstein, Warburg oder Berenberg trauen der Aktie deutlich mehr zu, im Schnitt liegen die Kursziele der zuletzt aktiven Analysten bei rund 40 Euro und mehr. Das würde, rein rechnerisch, ein ordentliches Aufwärtspotenzial bedeuten.

Charttechnik

Die Aktie hat sich in den vergangenen Handelstagen quasi auf ihren 50er SMA gehockt, bzw. aufgesetzt. Dies als Unterstützung ist es ein klassisches Signal, das oft den Start einer Gegenbewegung markiert. Von diesem Niveau aus richtet sich der Blick nun auf den 200er SMA bei 28,62 Euro als Kursziel. Wird diese Marke angelaufen könnte es dort erstmal stoppen, vielleicht geht es aber auch dann weiter in Richtung 30 Euro. Auch der RSI spielt, wenn man es positiv sehen möchte, den Bullen in die Karten. Er notiert derzeit noch recht neutral um die 50er-Marke. Weder überkauft noch überverkauft, bedeutet aber: nach oben bleibt jede Menge Luft, ohne dass der Titel gleich als heiß gelaufen gelten würde. Genau diese Konstellation mit einer Unterstützung von unten, Ziel nach oben, neutralem RSI, macht die aktuelle Situation für Chart-Fans als Reboundtrade so reizvoll.

Was tun?

Unterm Strich zeigt sich ein Bild mit Substanz. Operativ steht Jungheinrich auf stabilen Beinen, die Halbjahreszahlen untermauern das. Die Analysten-Community bleibt trotz einzelner Kurszielsenkungen mehrheitlich bei ihrer Kaufeinschätzung, und charttechnisch deutet sich mit dem Aufsetzen auf dem 50er SMA eine mögliche Bodenbildung an. Das Ziel am 200er-SMA bei 28,62 Euro liefert dabei eine realistische Wegmarke für die nächsten Wochen. Danach könne es sogar in Richtung 30 Euro weiterlaufen. Für Investoren bietet sich das aktuelle Niveau als möglicher Einstiegspunkt an, allerdings mit dem nötigen Respekt vor der Volatilität, die die Aktie in den letzten Wochen und Monaten gezeigt hat. Eine erste Bestätigung wäre ein deutliches Verlassen des 50er SMA nach oben, gefolgt von einer echten Annäherung an den 200er SMA. Dennoch wie immer ist die Chance auf steigende Kurse da, aber nur mit wachem Blick auf die kommenden Quartalszahlen von Jungheinrich und einem geeigneten Stoppkurs.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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